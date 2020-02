Les jeux vidéo Switch tombent rarement dans le prix, est-ce que Nintendo a raison?

Alors que d’autres plateformes offrent de grandes remises, Nintendo est plus conservatrice dans ses offres.

C’est devenu une tradition. Chaque fois qu’il y a une nouvelle saison d’offres, le commentaire le plus répété est généralement celui de: “Et ils appellent cela des offres?“Un schéma qui se répète surtout dans le cas desNintendo, qui opte généralement pour des remises plus limitées sur Nintendo Switch, loin de l’époque où un nouveau lancement baissait son prix d’environ 80% en quelques mois. Il s’agit d’une mesure que les habitants de Kyoto ont évitée depuis des temps immémoriaux, ce qui n’a pas empêché à maintes reprises le débat sur cette question. Êtes-vous d’accord avec cette politique d’offre? L’écriture de3DGamesParlez-en, mais comme toujours, vous êtes invité à participer à ce débat.

Oui– Alberto Pastor

Je comprends que défendre une position qui implique l’achat de jeux vidéo pour, je ne sais pas, disons 30 au lieu de cinq mille euros doit d’abord sembler assez stupide. “Avez-vous de l’argent?”, Pensent certains; et évidemment non, ce n’est pas ça. Je comprends simplement quepas réalisteprétendre qu’un jeu vidéo qui vient d’être mis en vente fait baisser son prix de plus de 50% que d’abord, vu et non vu !, car au final se crée une image qui n’est pas réellenon durable. Et aux tests auxquels je fais référence. Ces dernières années, nous nous sommes lassés de voir les critiques des offres Steam et des autres plates-formes PC pour ne pas avoir atteint les prix fous d’antan. Mais c’est impossible!

Si nous encourageons cette politique … qui achètera les jeux le jour du lancement?Nous nous sommes habitués au fait que 90% des ventes sont la chose habituelle et rien d’autre que cela en sait peu, même lorsque nous parlons d’un jeu qui vient d’arriver dans les magasins. Après des années de travail et des millions de dollars investis … est-ce que quelqu’un pense que c’est un modèle durable? Au final, presquele travail créatif n’est pas valorisé, au point de trouver des fans qui demandent qu’un jeu fasse partie des offres d’été en service. Je n’invente rien; C’est quelque chose qu’un développeur de jeux vidéo bien connu m’a récemment dit. Et c’est fou. Si nous encourageons cette politique de donner presque les jeux dès leur sortie … qui achètera le jour du lancement? Et si personne n’achète, qui diable va investir dans de nouveaux jeux?

Voilà pourquoi je penseNintendo fait bien de défendre son travail, étant l’une des entreprises les plus réalistes en matière d’enchères. Oui, parfois ils arrêtent de freiner et diminuent si peu que vous ne remarquez guère la différence; mais au moins vous savez que si vous achetez un de leurs jeux vidéo le jour du lancement, vous ne trouverez pas ce même titre quelques semaines plus tard à moitié prix. Combien cela vous est-il arrivé? Et quelle a été votre première pensée? Comme je l’ai dit, nous sommes tous fous de trouver une bonne affaire et de prendre un super match au prix du rire, mais on ne peut pas prétendre que c’est habituel. Que Epic Games Store offre de grands jeux comme si une telle chose, ou que Xbox Game Pass offre autant de titres pour seulement 1 euro par mois sont des exceptions incroyables, pas la norme; vous devez donc mettre vos pieds sur le sol. Ils doivent bien sûr s’améliorer car ils poussent cette politique à l’extrême avec une défense spartiate du prix d’origine; mais même s’ils ont une mauvaise réputation, je pense qu’il est nécessaire que nous soyons tous un peu plus réalistes quand il s’agit de comprendre que les jeux coûtent cher et ne peuvent pas être vendus comme ça au prix du rire.

Non– Jesus Bella

Je pense que le nœud du problème est que Nintendo n’a pas été cohérent avec la dynamique des prix que d’autres sociétés ont suivie et que – en vue de continuer à faire des promotions – elles offrent d’excellents résultats. Il est courant de voir les ventes plusieurs fois (nombreuses) sur le PlayStation Store. La marque Xbox mise également sur eux … tout comme d’autres plateformes comme Steam. Je crois simplement que le Great N, dans ce cas, est réticent à prendre le train, comme avec tant de choses qu’il fait. Je ne parle plus uniquement de Nintendo Switch Online, avec un service encore évolutif, mais du système de récompenses (avec lequel vous accumulez peu de remises).

Nintendo n’a pas été cohérent avec la dynamique des prix que d’autres sociétés ont suivieAlorsnous devons faire une distinction entre le marché physique et le marché numérique, qui est un autre problème important dans le cas de Nintendo. Notez qu’il y a peu d’occasions où un lancement physique coûte moins cher que le numérique. Et avec cela, je ne veux pas dire une différence de 5%, mais parfois environ 20%. Je sais que la société japonaise continue de soutenir le magasin traditionnel, mais il est étrange qu’un lancement numérique coûte 60 euros, alors que dans le magasin, vous pouvez l’obtenir – avec sa boîte et son disque – pour 50 euros ou même moins.

Heureusement, je vois que Nintendo commence à en prendre note, avec des offres qui peuvent vraiment s’appeler ainsi. Alberto, je pense que personne ne parle d’un jeu qui coûte 90% de moins. Bien sûr, nous aimons payer peu (les utilisateurs ne sont pas stupides), mais il doit y avoir un accord équitable, et par exemple des choses comme Super Mario Odyssey ou Super Mario Maker 2 sont actuellement à 33% de réduction, c’est plus que raisonnable, compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis sa première. C’est plus proche de la voie à suivre, allez-y, et il semble que peu à peu ceux de Kyoto l’obtiennent. Honnêtement, ce n’est pas grand-chose à demander, et cela profiterait à tout le monde. Aux joueurs, qui verraient des opportunités tentantes, et à l’entreprise, qui augmenterait les ventes de leurs produits. Je sais que Mario Kart 8 Deluxe va se vendre la même chose même s’il reste avec son prix d’origine tout au long de la vie, mais tous les jeux Nintendo ne sont pas aussi efficaces sur le plan commercial.

