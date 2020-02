Les jeux Wii U qui doivent encore changer

Capture d’écran: Nintendo

Avec Platinum Games apportant The Wonderful 101 à Switch via une campagne Kickstarter, c’est une autre ancienne exclusivité Wii U qui est déplacée vers la nouvelle console de Nintendo, beaucoup plus réussie. À l’heure actuelle, il y a quelques jeux majeurs encore bloqués sur la Wii U, mais seulement quelques-uns qui finiront probablement sur Switch.

Il est logique que Nintendo veuille porter autant de ses jeux Wii U que possible sur le Switch. Après tout, il n’y avait rien de mal avec les jeux eux-mêmes, ils étaient juste coincés sur la console domestique la plus vendue de l’histoire de Nintendo. De plus, Nintendo a maintenant eu un énorme succès avec certains de ces ports. Il a vendu près de 6 millions d’exemplaires de New Super Mario Bros. U Deluxe, par exemple.

Avec les ports Wii U faisant des affaires rapides, à quoi devrions-nous nous attendre ensuite?

Capture d’écran: Nintendo

Super Mario 3D World

Celui-ci est une évidence. C’est Cat Mario. Certaines sections nécessitaient que les joueurs utilisent l’écran GamePad, mais sinon, ce devrait être un port assez simple qui est presque assuré d’être une machine à imprimer de l’argent.

Capture d’écran: Nintendo

Fatal Frame: The Maiden Of Black Water

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la série Fatal Frame depuis cette entrée Wii U, alors qui sait si Nintendo et Koei Tecmo sont même intéressés à continuer. S’ils voulaient tester les eaux pour voir si les gens veulent toujours jouer à des jeux d’horreur sur la prise de photos de fantômes, ils pourraient essayer de le porter sur Switch.

Capture d’écran: Nintendo

Xenoblade Chronicles X

Avec le Xenoblade original obtenant une «édition définitive» sur Switch cette année, n’importe quel port de son spin-off Wii U devrait attendre. Mais cela semble être un travail assez simple pour créer une version améliorée similaire de cela pour 2021.

Capture d’écran: Nintendo

NES Remix Pack

Rappelez-vous NES Remix? Ce petit jeu étrange qui a divisé les jeux 8 bits classiques en petits défis de style WarioWare? C’était assez cool pour mériter d’être sur Switch. Étant donné que les jeux NES qui en découlent font partie de la bibliothèque de jeux gratuits de Switch Online, pourquoi ne pas en faire un cadeau gratuit pour Switch Online?

Capture d’écran: Nintendo

La légende de Zelda: Wind Waker HD et Twilight Princess HD

Nous entrons maintenant dans le territoire des “ports de ports”, mais ces anciens jeux GameCube méritent d’être jouables sur Switch. (En fait, je peux penser à quelques jeux GameCube qui devraient être sur Switch.) La seule chose qui retient ces jeux pourrait être qu’il y a déjà beaucoup de Zelda sur Switch, avec Link’s Awakening qui vient de frapper et la suite de Le souffle de la nature se rapproche toujours plus.

Capture d’écran: Nintendo

Pikmin 3

Nous voici en 2020 sans aucun contenu Pikmin sur Switch. Peut-être que Nintendo a décidé que la mise en œuvre du GamePad et de la Wiimote dans le Pikmin 3 d’origine était trop profondément intégrée pour être corrigée. Ou peut-être que Pikmin 4 est imminent. Qui sait?

Capture d’écran: Nintendo

Le monde laineux de Yoshi

Donc, oui, celui-ci a fini par être porté sur la 3DS, mais maintenant que Yoshi’s Crafted World est sorti, peut-être est-il temps pour une édition définitive de celui-ci aussi? Si quoi que ce soit, ce serait une bonne excuse pour réimprimer que Yarn Poochy Amiibo, qui se vend maintenant pour plus de 50 $, même hors de l’emballage.

Capture d’écran: Nintendo

Paper Mario: Color Splash

Soyez honnête, vous avez oublié qu’il y avait même un Paper Mario sur Wii U.

Je pense que c’est tout. Oui, il y a plus d’exclusivités Wii U, mais beaucoup d’entre elles ont été obsolètes par des suites (Splatoon, Super Mario Maker), utilisent trop le GamePad (NintendoLand, Kirby et le Rainbow Curse), ou sont mauvaises (Devil’s Third). Je pense qu’il est prudent de dire que les jeux répertoriés ici sont les seuls encore en lice. Cela ne signifie pas que tous se produiront certainement, mais étant donné la propension affichée de Nintendo pour les ports, plusieurs le feront probablement.

Et puis Nintendo peut craquer pour le portage de jeux GameCube. Sérieusement, les amis, je n’ai pas besoin de plus de Super Mario 3D World, j’ai besoin de Super Mario Sunshine.

