Les jeux Xbox One avec de l’or pour mars 2020 dévoilés

Mars approche à grands pas, ce qui signifie qu’une nouvelle liste de Games with Gold sera bientôt disponible. Microsoft a dévoilé le prochain lot de jeux gratuits pour les membres Xbox Live Gold, et comme d’habitude, il comprend deux titres pour Xbox One et deux pour Xbox 360.

Le coup d’envoi du mois est celui de Telltale’s Batman: The Enemy Within pour Xbox One et Castlevania: Lords of Shadow 2 pour Xbox 360. Les premiers seront disponibles tout au long du mois, tandis que les seconds pourront être téléchargés gratuitement du 1er au 15 mars.

Deux autres jeux gratuits seront disponibles à partir du 16 mars. Le premier est Shantae: Half-Genie Hero, qui sera à gagner jusqu’au 15 avril. Le jeu bien connu Xbox 360 Sonic, Sonic Generations; vous pourrez le télécharger jusqu’au 31 mars. Comme d’habitude, les deux titres gratuits Xbox 360 de mars sont rétrocompatibles avec Xbox One.

Vous pouvez voir la liste complète des jeux gratuits de mars ci-dessous. En attendant, vous avez encore quelques jours pour récupérer certains des jeux gratuits de février avec Gold. TT Isle of Man et le Star Wars Battlefront original reviendront tous les deux à leur prix normal le 29 février, tandis que Call of Cthulu sera gratuit jusqu’au 15 mars.

Un abonnement Xbox Live Gold coûte 10 $ par mois, tandis qu’un abonnement Game Pass Ultimate – qui comprend tous les avantages de Xbox Live Gold et l’accès à la bibliothèque Xbox Game Pass – coûte 15 $ par mois. Microsoft a récemment confirmé que Halo Infinite sera disponible sur Game Pass pour Xbox One et la prochaine console Xbox Series X de l’entreprise. Si vous êtes intéressé à essayer le service, vous pouvez obtenir trois mois de Game Pass Ultimate pour 25 $.

Jeux Xbox de mars avec gamme Gold

Xbox One

Batman: l’ennemi intérieur (1-31 mars)Shantae: Héros demi-génie (16 mars-15 avril)

Xbox 360

Castlevania: Lords of Shadow 2 (1er au 15 mars)Générations sonores (16-31 mars)

