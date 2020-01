Les jeux Xbox Series X propriétaires ne seront pas exclusifs pendant un certain temps, selon Microsoft

Les jeux Xbox Series X propriétaires ne seront pas exclusifs pendant au moins la première année ou les deux, si l’on en croit une nouvelle interview avec le chef de Xbox Game Studios. S’adressant au site Web MCVUK, Matt Booty de Xbox a confirmé ce que beaucoup supposaient – que les jeux de Microsoft seront à la fois compatibles en amont et en amont.

“Au fur et à mesure que notre contenu sortira au cours de la prochaine année, deux ans, tous nos jeux, un peu comme un PC, joueront de haut en bas avec cette famille d’appareils”, a déclaré Booty sur le site. “Nous voulons nous assurer que si quelqu’un investit dans Xbox d’ici à [Series X] qu’ils sentent qu’ils ont fait un bon investissement et que nous nous y engageons avec du contenu. “

Microsoft avait précédemment déclaré qu’au moins un titre de lancement de la Xbox Series X, Halo: Infinite, arriverait également sur la génération actuelle de la Xbox One.

C’est un grand changement par rapport à la façon dont les nouveaux lancements de console ont eu tendance à fonctionner dans le passé. Lorsque la Xbox One est sortie en 2013, des jeux publiés en première partie comme Forza Motorsport 5 et Ryse: Son of Rome ne sont pas venus sur Xbox 360, l’idée étant que les personnes qui voulaient jouer aux derniers jeux Microsoft avaient besoin du dernier Microsoft console.

En s’éloignant de cette tendance pour la Xbox Series X, Microsoft traite son matériel de nouvelle génération davantage comme des smartphones et des PC. Au lieu de grands sauts de plate-forme tous les cinq à 10 ans, les versions matérielles sont plus incrémentielles, les jeux étant à la fois rétrocompatibles et rétrocompatibles, au moins pendant un petit moment.

C’est une bonne nouvelle pour quiconque ne peut pas se permettre de passer immédiatement à la nouvelle console. Même si certains éditeurs tiers publient des jeux exclusivement sur du matériel de nouvelle génération, entre les nouveaux jeux Xbox Game Studio et Game Pass, même les personnes qui possèdent actuellement des Xbox One (comme moi!) Ne seront pas immédiatement laissées pour compte.

.