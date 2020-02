Les joueurs accusent Fortnite de copier une fonctionnalité Apex Legends

Il y a quelques jours, Fortnite: Battle Royale a été mis à jour avec les nouvelles de la saison 2 de son chapitre 2. Cela a réjoui les fans de Battle Royale, mais a également suscité des critiques de la part des joueurs qui disent avoir copié une fonctionnalité dans Apex Legends, le projet Respawn Entertainment et Electronic Arts.

L’une des principales nouveautés de la saison 2 de Fortnite Chapter 2 était les voûtes. Ce sont des endroits que vous ne pouvez ouvrir qu’avec une flamme que vous obtenez en battant un PNJ. En eux, les joueurs seront récompensés par des objets rares et d’autres prix.

Les joueurs qui ont apprécié Apex Legends savent que l’idée d’Epic Games n’est pas originale. En fait, il y a quelque chose de très similaire dans Battle Royale of Respawn Entertainment depuis l’année dernière.

Au cas où vous ne le sauriez pas, dans Apex Legends, il y a des coffres qui ont un butin de haut niveau. Pour y entrer, les joueurs doivent trouver une clé, ce qui est généralement obtenu dans le butin de vaincre certains joueurs.

Cela a amené certains joueurs d’Apex Legends à accuser Epic Games d’avoir volé des idées à Battle Royale of Respawn Entertainment.

«En vérité, Fortnite vole toutes ses idées des autres jeux. Lol, ils ont maintenant des clés de coffre-fort… combien vont-ils voler à Apex Legends? », A déclaré un utilisateur de Twitter.

Fortnite vole sérieusement toutes leurs idées dans d’autres jeux. Lol, ils ont même des clés de coffre maintenant … combien vous allez voler à Apex?

Qu’est-ce que Fortnite met dans tout ce que fait Apex? Apex a un coffre-fort et maintenant fortnite a des coffres-forts. Qu’est-ce que c’est?

Maintenant, il convient de noter que certains ont défendu Epic Games en faisant valoir que les coffres Fortnite sont très différents de ceux d’Apex Legends. C’est parce qu’ils ont des batailles contre les boss et rendent la distribution des armes différente.

Les voûtes en fortnite sont assez différentes de ce que j’ai vu. Vous tuez des PNJ et un PNJ patron et obtenez une carte de défaut. Ensuite, vous allez au coffre-fort, obtenez une arme mythique spécialisée pour chacun des différents boss et du butin. De plus, contrairement à l’apex, tous les équipements ne sont pas violets ou dorés …

Les voûtes en fortnite sont assez différentes de ce que j’ai vu. Vous tuez des PNJ et un PNJ patron et obtenez une carte de défaut. Ensuite, vous allez au coffre-fort, obtenez une arme mythique spécialisée pour chacun des différents boss et du butin. De plus, contrairement à l’apex, tous les équipements ne sont pas violets ou dorés …

Fortnite avait déjà été inspiré par Apex Legends

Il convient de mentionner que ce n’est pas la première fonctionnalité d’Apex Legends et que nous verrons quelque temps plus tard dans Fortnite: Battle Royale.

Ce à quoi nous faisons référence, c’est que Fortnite a depuis longtemps implémenté le système de ping qui est devenu populaire dans Apex Legends. De plus, il a également implémenté un mécanisme de réapparition que nous avions vu auparavant dans le projet Respawn.

Et vous, qu’en pensez-vous? Pensez-vous qu’Epic Games est autorisé à implémenter des mécanismes d’autres jeux? Dites-le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch et mobiles. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici. D’un autre côté, Apex Legends peut être apprécié sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale en cliquant ici.

