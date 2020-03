Les joueurs apportent des milliers de mèmes à Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons vient de faire ses débuts avec un grand succès et a rapidement attiré l’attention sur Internet. Les derniers jeux de la franchise permettent aux utilisateurs d’introduire du contenu généré par eux sous forme d’images dans le jeu et le nouvel épisode ne fait pas exception. En fait, les joueurs ont rapidement trouvé un endroit pour transporter des mèmes et les immortaliser sur leurs îles.

Comme nous vous l’avons dit, la fonction n’est pas nouvelle, mais avec l’arrivée d’Animal Crossing: New Horizons et grâce à l’avis de l’utilisateur Twitter trzef, les joueurs ont découvert l’outil Animal Crossing Pattern Tool (AC Patterns), qui permet à l’utilisateur de transporter pratiquement n’importe quelle image du jeu.

Cela a permis aux utilisateurs de convertir des mèmes en images de résolution inférieure compatibles avec le jeu, qui peuvent être exposées de différentes manières, que ce soit comme une œuvre d’art, des tapis, des affiches, etc. L’outil a eu une réponse impressionnante de la communauté, qui a déjà ses îles personnalisées avec des mèmes et des images de différentes franchises.

Comment utiliser les modèles AC?

Cet outil est géré par Thulinma, DamSenViet et Myumi. Pour l’utiliser, il vous suffit de vous rendre sur le site et de rechercher un modèle dans Browse, où tous les designs publiés par la communauté sont hébergés. Par la suite, vous avez besoin de la conception QR, qui est obtenue dans l’option “Générer le code QR”.

Ensuite, vous devez scanner ce code avec l’appareil photo de votre appareil mobile dans l’application spéciale Nook Link, dans l’application mobile Nintendo Switch Online (disponible sur l’App Store et Google Play). Pour cela, vous devez savoir que vous devez avoir un abonnement actif au service en ligne.

Par la suite, vous devez ouvrir le NookPhone dans Animal Crossing: New Horizons et ouvrir l’application de modèle. De là, vous pouvez voir les motifs que vous avez numérisés avec votre mobile et vous pouvez les télécharger et les enregistrer dans le jeu et enfin les utiliser sur différents objets.

Il est également possible de créer des images à partir de 0 avec l’option Modifier sur le site AC Patterns ou même de modifier tout design partagé par un autre utilisateur et de l’enregistrer, il suffit de générer un nouveau QR code. Dans le cas où vous souhaitez apporter un mème, vous devez cliquer sur “Convertir” et l’outil lancera une image prête pour le jeu, la seule chose qui reste est de générer le code QR.

Tenez compte du fait que cet outil n’empêche aucun type d’image, vous pouvez donc rencontrer du contenu inapproprié pour tous les âges.

Nous vous laissons quelques exemples ci-dessous.

Que pensez-vous de la réponse de la communauté? Allez-vous utiliser cet outil? Quelles conceptions avez-vous importées dans le jeu? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous auriez perdu l’attention générée par la sortie simultanée d’Animal Crossing: New Horizons et DOOM Eternal, vous serez peut-être intéressé de savoir que les fans ont rejoint ces 2 franchises dans un adorable crossover et qu’il y avait même un mod qui a conduit Isabelle à se battre l’enfer avec le DOOM Slayer.

Animal Crossing: New Horizons a fait ses débuts le 20 mars exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez son dossier et attendez un peu plus longtemps pour lire notre revue écrite.

