Les joueurs d’Apex Legends essaient de trouver des lumières dans le ciel du jeu

Hier, lors d’un match Apex Legends, un joueur a repéré un minuscule trio de lumières dans le ciel du jeu. Maintenant, les joueurs théorisent sur ce que cette observation signifie pour la prochaine saison du jeu.

“Quelque chose arrive, mais quoi d’autre que la saison 4?”, A écrit l’utilisateur Chuzeeee sur le subreddit du jeu. Ci-joint une vidéo dans laquelle le joueur regarde un nuage de fumée dans le ciel, fait un zoom sur la lunette de visée et repère un film de lumière. En y regardant de plus près, il est clair que la source lumineuse est en fait une triade de trois lumières plus petites.

Les lumières semblent immobiles et ne changent pas au cours du match. Certains joueurs sceptiques pensaient à l’origine que les lumières devaient être un problème de paquet de soins ou un autre bug. Les voyants de l’emballage de soins sont cependant rouges, où ces voyants sont bleu clair et de multiples observations ont convaincu même les témoins que quelque chose est en cours.

Capture d’écran: Chuzeeee (Reddit)

Sur la base de l’exploration de données par un joueur appelé Shrugtal, certains joueurs d’Apex Legends croient que des changements seront apportés à la carte World’s Edge du jeu les 23 et 28 janvier. un moyen de ces mises à jour. Ou cela pourrait faire partie de la saison 4, qui ne devrait pas commencer avant le 4 février, l’anniversaire d’un an du jeu.

Une théorie est que les lumières taquinent l’introduction de Titans, mechs de la série Titanfall du développeur Respawn. Les Titans sont équipés de toutes sortes de lumières brillantes, donc ce n’est pas complètement hors du domaine des possibilités. Et selon la mine de données de Shrugtal, l’un des nouveaux emplacements à ajouter à Apex Legends sera appelé «Harvester», qui se trouve également être le nom d’une structure minière que les joueurs doivent protéger à un moment donné dans Titanfall 2.

Les joueurs espéraient bien sûr que Titans était finalement prévu pour le jeu lors de son lancement, mais en juin dernier, Respawn a déclaré dans une interview avec Game Informer qu’il ne prévoyait pas de les ajouter. (Au lieu de cela, c’est le tireur rival de Battle Royale Fortnite qui a obtenu des mechs plus tard cet été.) Même si aucun Titans n’est toujours le cas, d’autres joueurs espèrent que les lumières taquineront un nouveau mode joueur contre environnement (PVE) inspiré de Titanfall qui ils espéraient aussi.

Là encore, c’est peut-être juste des extraterrestres. Ou ça pourrait être rien du tout. J’espère que c’est quelque chose, car Apex Legends pourrait utiliser un nouveau remaniement pour sa deuxième année. Nous saurons assez tôt si c’est le cas.

