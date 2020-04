Les joueurs d’Apex Legends peuvent participer à l’événement The Old Ways du 7 au 21 avril

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 2 avril 2020 20:07 GMT

À partir du 7 avril, les joueurs d’Apex Legends pourront «suivre la trace de Bloodhound» dans le prochain événement The Old Ways Lore.

Apex Legends les joueurs ont un nouvel événement à espérer commencer la semaine prochaine le 7 avril.

Selon Respawn, Bloodhound se verra attribuer sa propre prise de contrôle de la ville sur le bord du monde, et les joueurs seront chargés de combattre les Prowlers pour avoir une chance d’obtenir un butin de haut niveau.

Des cosmétiques exclusifs seront disponibles pour ceux qui complèteront les défis quotidiens de l’événement Old Ways, et davantage d’articles à thème seront disponibles via la boutique d’achat direct.

Voici ce que vous devez attendre avec impatience:

Duos et Kings Canyon – À partir du 7 avril, des Duos seront ajoutés en permanence au jeu aux côtés des Trios, ainsi qu’une rotation permanente de la carte qui donne aux joueurs la possibilité de jouer à des Duos ou des Trios sur Kings Canyon et World’s Edge.

Prise de contrôle de la ville – Procès de Bloodhound – Zone fermée dans la partie nord-ouest de World’s Edge, Bloodhound’s Trials compte une grande population de rôdeurs. Les équipes peuvent se battre contre une horde de rôdeurs pour réclamer un butin de haut niveau en récompense. Mais les joueurs doivent se méfier du jeu le plus dangereux: les autres Légendes récupérant des marchandises pour eux-mêmes. Explorer l’enceinte avec un certain chasseur de votre côté sera très gratifiant.

Prix ​​de l’événement exclusif The Old Ways – Avec l’événement The Old Ways, Respawn propose une toute nouvelle piste de prix avec des récompenses inspirées du dernier court métrage numérique Stories from the Outlands: The Old Ways. Comme pour les événements passés, les joueurs pourront gagner jusqu’à 1000 points par ensemble de défis et l’ensemble de défis se rafraîchira à un rythme quotidien.

Boutique d’achat direct – Des skins légendaires et rares exclusifs à l’événement, inspirés de l’esthétique et des thèmes du short numérique The Old Ways, seront disponibles dans la boutique. L’événement Old Ways marque également le retour des skins de chasse légendaires. Les 8 skins de chasse légendaires originaux seront proposés à l’achat direct, en plus de 2 variantes recolorées des skins Wraith et R-301 qui étaient exclusives aux propriétaires de passes de combat.

L’événement Old Ways se déroule jusqu’au 21 avril.

