Les joueurs de Animal Crossing encombrent leurs îles avec tant de cages et de caisses

NintendoScreenshot: @Pop_lys (Twitter)

Animal Crossing: New Horizons est un jeu paisible sur la vie sur une île et la construction lente d’une petite ville, avec son propre musée. Mais le musée, où vous pouvez donner des animaux et d’autres objets, ne s’ouvre que lorsque vous jouez pendant quelques jours. Et comme Animal Crossing est en temps réel, cela signifie que la plupart des joueurs n’ont nulle part où stocker tous les insectes et poissons qu’ils attrapent. Ils remplissent donc leurs îles de boîtes, de cages et de caisses.

Tant.

Sur Twitter, j’ai déjà vu plus d’une douzaine de joueurs partager des captures d’écran de leurs îles couvertes de cages, caisses et terrariums. Beaucoup empilent ce gâchis de créatures près de l’emplacement de leur musée, une fois qu’il ouvrira.

D’autres joueurs les placent juste autour de leurs îles. Un fan de l’AC a même posté une capture d’écran d’eux volant pour visiter l’île de leur ami, qui était couverte de cages. Même du ciel, on pouvait les voir.

Animal Crossing est un jeu sur la patience et le froid. Mais aussi, il a été publié lors d’une pandémie mondiale qui a forcé les gens à rester chez eux. Ce qui signifie que les gens n’ont rien d’autre à faire et ne font que jouer à Animal Crossing et ne pas se détendre. Les gens ont un peu de froid.

Poor Blathers va être tellement fatigué après s’être occupé de tout le dépotoir d’animaux et d’insectes.

