Les joueurs de Animal Crossing jouent des chaises musicales à enjeux élevés

Dans Animal Crossing: New Horizons, les joueurs utilisent des chaises, des souches d’arbre, des flûtes à pipe, des emotes dans le jeu et un chat textuel pour configurer des jeux de chaises musicales où le gagnant repart avec plus de 100000 cloches.

Comme vu sur le subreddit Animal Crossing, l’utilisateur Tetratera a trouvé un moyen de jouer aux chaises musicales en ligne. En utilisant différents objets dans le jeu sur lesquels on peut s’asseoir, la Tetratera a créé différentes arènes contenant différentes quantités de chaises.

Tous les joueurs commencent dans la plus grande arène et un joueur se tient au milieu en jouant de la flûte. Lorsque ce joueur cesse d’utiliser la flûte et de jouer de la musique, tous les autres joueurs se bousculent pour s’asseoir. C’est difficile dans Animal Crossing: New Horizons, comme le savent tous ceux qui ont joué au jeu, car parfois les personnages ne s’asseyent pas ou n’interagissent pas toujours avec les objets dont vous êtes proche. Une fois que tous les sièges sont remplis, toute personne debout a perdu et les joueurs se déplacent vers une nouvelle arène, qui contient moins de chaises.

Finalement, cela revient à deux joueurs et une seule toilette.

Dans le tournoi partagé sur Reddit, le joueur gagnant est reparti avec un prix de 105k cloches. C’est comme le poker à enjeux élevés, mais avec des mecs moins ennuyeux dans les lunettes de soleil et la musique plus mignonne.

Tetratera cherche à organiser plus de compétitions de chaises musicales à l’avenir et invite tous ceux qui sont intéressés à se joindre. Ils ont même créé un serveur Discord que les gens peuvent rejoindre pour voir quand les futurs événements de chaise musicale vont se produire. Qui sait, vous pourriez peut-être gagner des cloches et enfin rembourser Tom Nook une fois pour toutes. Ce bâtard.

