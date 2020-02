Les joueurs de Battlefield 5 pourront enfin personnaliser les tanks à partir de la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 28 février 2020

Depuis le lancement de Battlefield 5, les joueurs attendent les options de personnalisation des chars. Eh bien, l’attente est terminée la semaine prochaine.

DICE a annoncé que lorsque la mise à jour 6.2 de Battlefield 5 sortira la semaine prochaine, il inclura des options de personnalisation du réservoir.

La possibilité de personnaliser votre tank a été promise en janvier, et maintenant elle sera enfin disponible sur 4 mars.

Lors de la personnalisation de vos réservoirs, vous aurez le choix entre trois options: peinture, habillage de châssis et habillage de tourelle.

Vous pourrez acheter diverses options en utilisant la pièce de l’entreprise et la devise de Battlefield. Lorsque la mise à jour 6.2 arrivera, 37 pièces de personnalisation seront ajoutées à votre entreprise immédiatement pour être achetées avec Company Coin. L’équipe de développement fera également tourner les autres options disponibles via les rotations du manège militaire. Semblables à certains skins d’armes et de soldats, ceux-ci auront des raretés variables.

Beaucoup seront disponibles pour Company Coin, et certaines épopées seront achetables en utilisant Battlefield Currency.

Voici quelques exemples qui ont été publiés sur le reddit officiel de Battlefield 5 par le studio.

DICE a déclaré qu’il continuerait à ajouter plus d’options pour les réservoirs à l’avenir, et une fonctionnalité taquinée comprendra un feuillage qui change de couleur avec la peau appliquée.

