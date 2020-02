Les joueurs de Call of Duty dépensent plus après le retrait des boîtes à butin

Quelque chose qu’Activision a décidé de ne pas inclure dans Call of Duty: Modern Warfare (2019) était les boîtes à butin et a annoncé qu’elles seraient remplacées par DLC sans le contenu aléatoire. Il a également été révélé qu’il n’y aurait pas non plus de Season Pass, ce qui signifiait un grand changement par rapport à son prédécesseur, Call of Duty: Black Ops 4. Apparemment, ces décisions Activision étaient bonnes, car elles font augmenter les bénéfices.

Dans le rapport financier récemment réalisé par Activision (via IGN), le président Rob Kostich a parlé de la performance des nouvelles stratégies de monétisation qu’ils ont décidé d’inclure dans Call of Duty: Modern Warfare (2019). Selon le manager, l’élimination du Season Pass et des coffres à butin a permis aux joueurs de savoir où allait l’argent et c’était quelque chose de positif, comme cela est devenu évident dans une augmentation de «un pourcentage à 2 chiffres» des dépenses qui étaient généré dans le jeu, par rapport aux revenus générés par Call of Duty: Black Ops 4, qui a ces modèles de monétisation.

«Nous voyons l’attelage et nous voyons les moyennes quotidiennes uniques, notre attelage augmente considérablement d’année en année. C’est vraiment génial pour nous de voir autant de gens jouer et apprécier ce jeu fantastique », a déclaré Kostich.

Le manager a également mentionné que les fans avaient également montré beaucoup d’intérêt pour le nouveau système, donc les résultats sont arrondis pour Activision. Comme vous vous en souviendrez, dans ce nouvel épisode, l’arrivée du contenu post-lancement a été modifiée et le gestionnaire a souligné qu’il s’engageait à donner du contenu gratuit à toute la communauté au lieu de le segmenter. Cela dit, il est possible que dans les prochains jeux Activision vous envisagiez ce modèle de service.

Que pensez-vous des résultats d’Activision? Vous attendiez-vous à ce que les joueurs dépensent plus après la suppression des boîtes à butin? Dites-le nous dans les commentaires.

La nouvelle façon de transporter le contenu a été modifiée dans le nouvel épisode de la franchise de guerre et maintenant au lieu des Season Passes, le développeur a choisi d’inclure les Battle Passes. Le titre a également une section compétitive et il a été révélé que la scène esports aura YouTube comme allié.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à lui si vous consultez son dossier ou connaître ses caractéristiques si vous consultez notre revue écrite.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.