Les joueurs de Call Of Duty obtiennent des armes nucléaires rapides grâce au camping Spawn sur une nouvelle carte

Capture d'écran: Activision (Call of Duty: Modern Warfare)

Les séquences de mise à mort tactique sont censées être difficiles à obtenir dans Call of Duty: Modern Warfare, mais certains joueurs les ont obtenues incroyablement rapidement grâce à de mauvais points d'apparition sur la carte d'expédition du jeu.

Au cours du week-end, la chaîne YouTube TapXNation a mis en ligne une vidéo montrant un joueur du nom de Streaking accumulant des morts en un temps record en campant à l'un des frayons de Shipment, une carte extrêmement petite de Call of Duty 4 qui a été ajoutée à la jeu la semaine dernière. En 40 secondes, ce joueur parvient à obtenir les 30 attaques nécessaires pour déclencher une arme tactique et gagner automatiquement le match, tout simplement en visant une seule ruelle qui abrite plusieurs points de réapparition pour l'équipe ennemie.

Les stries ne sont pas le seul joueur à réussir un exploit comme celui-ci. Une vidéo partagée sur Reddit vendredi dernier a montré un autre joueur faisant exactement la même chose et obtenant une bombe nucléaire en 41 secondes. L'expédition est suffisamment petite pour permettre à une équipe complète de joueurs de se coordonner sur la carte afin que les adversaires soient obligés de frayer le long de la zone ouverte où ils peuvent être facilement encombrés.

Bien que les pièges de réapparition comme ceux-ci aient toujours fait partie de l'héritage de Shipment, certains joueurs pensent que la dernière incarnation de celui-ci dans Modern Warfare de cette année est particulièrement mauvaise en raison du positionnement des caisses de chargement qui laisse chaque joueur réapparaître dans la zone très exposée.

Un autre joueur appelé Atrocity a réussi à obtenir une bombe nucléaire dans les 31 secondes hier, et estime qu'il pourrait être atteint en aussi peu que 20 secondes avec plus de chance et de pratique. Il n'est pas clair si ou quand Activision tentera de modifier l'envoi pour atténuer le problème, mais au moins pour l'instant les joueurs de Call of Duty ont un nouveau défi de speedrunning intéressant à se lancer.

