Les joueurs de Destiny 2 ne peuvent plus montrer certaines de leurs statistiques préférées

Capture d’écran: Bungie

Aujourd’hui, Bungie a amélioré les emblèmes que les joueurs de Destiny 2 utilisent pour s’exprimer pour offrir plus d’options de personnalisation, mais dans le processus, il a effacé certaines des statistiques les plus convoitées des joueurs.

Destiny 2 a reçu une mise à jour massive aujourd’hui parallèlement au début de Season of the Worthy. Cela a changé beaucoup de choses, allant de la façon dont le menu des quêtes est organisé à une refonte fondamentale du fonctionnement des épées. Je sais toujours comment les changements affecteront le jeu à l’avenir (la plupart semblent être de grandes améliorations). Un changement que j’ai remarqué tout de suite était quelque chose que les joueurs recherchaient depuis longtemps: la possibilité de désactiver les trackers de statistiques d’emblèmes. Si vous voulez juste apprécier le bel art d’un emblème durement gagné, sans chiffres, vous pouvez maintenant le faire.

Bungie est allé encore plus loin, permettant aux joueurs d’avoir des emblèmes affichant une multitude de statistiques autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement conçus. L’emblème du vétéran victorieux, par exemple, peut désormais afficher des statistiques telles que le nombre de classements de Season Pass que vous avez gagnés ou le nombre de coups finaux annulés que vous avez reçus. Avant, cela ne pouvait montrer que le nombre de gardiens tués dans le Creuset.

Capture d’écran: Bungie

Mais toutes les statistiques qui existaient auparavant n’ont pas été transférées au nouveau système. L’emblème Made Shaxx Proud utilisé pour suivre le nombre de médailles d’or que les joueurs avaient gagnées dans Crucible. Désormais, il ne peut plus du tout suivre cette statistique, pas plus que les autres emblèmes. Les statistiques spécifiques à la sous-classe ont également disparu, ce qui signifie que les emblèmes comme Blade’s Blast ne suivent plus les tués de Dawnblade.

“Toutes mes excuses pour le manque de prévenance”, a écrit l’un des responsables de la communauté de Bungie sur le subreddit du jeu en réponse aux propriétaires d’emblèmes frustrés. «Le plus court, quelques os ont dû se briser sur les emblèmes afin de les réinitialiser pour un avenir meilleur. Certains trackers ne pouvaient pas démarrer au début de votre voyage, mais le suivront à partir de ce jour. “

Capture d’écran: Bungie

Les thésauriseurs Fractaline de la saison dernière ont été particulièrement touchés. Les joueurs qui ont participé à l’événement de la Fondation Empyrean de Destiny 2 plus tôt cette année ont pu gagner l’emblème Restorative Light, qui suivait combien de joueurs Fractaline avaient donné à l’effort communautaire pour restaurer le phare sur Mercure. Certains ont fait don de plus de 1 000 000 de pièces, une tâche monumentale qui comprenait en partie d’appuyer sur le bouton pour faire des dons à maintes reprises pendant six heures par semaine. Ces joueurs n’ont plus aucun moyen de le montrer au reste de la communauté.

Bien qu’il ne soit pas clair si Bungie a un moyen de ramener l’un de ces trackers de statistiques, les responsables de la communauté du jeu ont déclaré qu’ils transmettraient les statistiques d’emblème les plus demandées aux joueurs au reste de l’équipe.

