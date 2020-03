Les joueurs de disco Elysium sont à la recherche d’une réalisation mystérieuse

Image: ZA / UM

Disco Elysium, le jeu d’aventure phénoménal du développeur ZA / UM dans lequel les joueurs sont mis dans le rôle d’un détective comique et désastreux consommé par son monologue intérieur, est sorti depuis un peu moins de cinq mois. Les fans sont toujours amoureux de son monde, surtout quand il s’agit d’une réalisation mystérieuse.

“Palerunner” a été ajouté à la liste des succès du Disco Elysium fin janvier en même temps que la mise à jour du mode hardcore du jeu. Bien que les détails du succès soient cachés jusqu’à ce que vous le déverrouilliez, les sites Web de succès ont initialement suggéré que Palerunner serait attribué aux joueurs qui “déphasent pendant 60 secondes”. Comme l’a souligné l’écrivain et éditeur indépendant Chris Priestman, cela a déclenché une vague de recherches au sein de la communauté Disco Elysium alors que les joueurs tentaient de comprendre ce qu’est le changement de phase et comment vous le faites.

Dans le monde du Disco Elysium, le Pale est un espace vide et insignifiant entre les réalités. Il est mentionné à divers moments du jeu, mais en aucun cas qui indique comment le joueur pourrait interagir avec lui. L’existence d’un déphasage est également obtuse, n’apparaissant qu’une seule fois comme une réponse sarcastique dans le système de conversation étendu du jeu.

Les joueurs de Disco Elysium ont utilisé les rares indices à leur disposition pour formuler plusieurs stratégies. Un livre dans le jeu, «Medicinal Purposes of the Pale», fait mention d’un rituel lié à Pale qui doit être exécuté nu, amenant les joueurs à déshabiller le personnage principal et à parcourir diverses parties du jeu pour essayer de déclencher quelque chose. Certains ont suggéré de danser pendant 60 secondes dans l’église. Un utilisateur de Steam appelé xyrilyn a tenté de donner un sens à la réalisation en étudiant ses illustrations et en fouillant le code Disco Elysium, en vain. À un moment donné, la responsable de la communauté ZA / UM, Danielle Woodford, est intervenue pour offrir des encouragements, mais rien n’a été fait par les joueurs pour mériter cet exploit.

Le 2 février, un joueur connu sur Steam sous le nom de Sam Dreamurr a affirmé avoir reçu le succès Palerunner après avoir rencontré un problème. Sam Dreamurr a écrit qu’en sauvegardant pendant l’écran de chargement puis en chargeant ce fichier de jeu enregistré, ils se sont retrouvés dans un «abîme noir» et incapables de bouger. Le redémarrage du jeu a fait apparaître une porte, et trois secondes plus tard, le personnage principal a été téléporté dans le monde du jeu. Par la suite, Sam Dreamurr a été informé que le succès avait été déverrouillé. Ils ont partagé leur fichier de sauvegarde avec plusieurs autres joueurs de Disco Elysium, qui ont confirmé qu’ils avaient également obtenu le succès Palerunner après avoir vécu la même série d’événements.

Étant donné que le Pale est censé être une sorte d’espace éphémère en dehors du monde tangible de Disco Elysium, sortir des limites du jeu serait certainement qualifié de «palerunning». Les joueurs ont également constaté que la description de la réussite mentionnait un changement de phase de trois secondes, et non la minute complète qui avait été signalée précédemment; il est difficile de savoir si les exigences de temps de Palerunner ont été modifiées à un moment donné après la découverte du bogue ou si l’exigence initiale de 60 secondes était incorrecte. Beaucoup ont suggéré que ZA / UM était au courant du bogue que Sam Dreamurr avait porté à l’attention de la communauté et avait utilisé cette réussite comme un moyen de référencer de manière effrontée quelque chose qu’ils ne pouvaient pas corriger avant la sortie. Quelques-uns, cependant, ont envisagé d’utiliser le bogue pour que la réussite ne soit qu’un accident et non la véritable façon dont les développeurs souhaitaient que les joueurs débloquent Palerunner. Kotaku a contacté ZA / UM pour plus d’informations.

Depuis lors, la communauté Disco Elysium a continué à expérimenter des moyens d’obtenir le succès Palerunner sans utiliser le fichier de sauvegarde de Sam Dreamurr. Cependant, les seules tentatives qui ont réussi ont également consisté à utiliser des astuces ou des outils tiers pour sortir des limites à un certain moment du jeu. Les développeurs n’ont rien dit publiquement sur la façon dont ils voulaient que les joueurs débloquent le succès ou si la recherche continue est sur la bonne voie. Jusque-là, Palerunner reste encore un autre mystère de ce jeu énigmatique.

