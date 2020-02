Les joueurs de Fallout 76 continuent de planter leurs serveurs pour reproduire l’armure la plus puissante du jeu

Capture d’écran: Vault Samurai (YouTube)

Le Strangler Heart Power Armor de Fallout 76 est très solide et il est censé être incroyablement difficile à obtenir, mais grâce au dernier exploit de duplication du jeu, plus de joueurs que jamais s’y promènent.

Alors que Fallout 76 a été en proie à des problèmes de duplication d’une sorte ou d’une autre pendant la majeure partie de son existence, le dernier tourne autour des ensembles d’échange de Strangler Heart Power Armor, une récompense pour avoir terminé les raids difficiles du jeu Vault 94 qui était censé être l’un des une sorte de. Contrairement aux autres objets du jeu, l’armure Strangler Power Armor ne peut être fabriquée qu’à partir de plans abandonnés lors du raid. Les plans ne peuvent pas non plus être échangés. Ne faites pas les raids, n’obtenez pas l’armure de puissance. Sauf que maintenant grâce à un nouvel exploit, l’équipement rare est plus facile que jamais à acquérir.

Réussir l’exploit nécessite deux joueurs. Le premier dépose son armure de puissance étrangleuse pour que le deuxième joueur puisse y sauter et la revendiquer comme la leur. Ensuite, ils plantent immédiatement le serveur afin que lorsqu’ils se reconnectent, le jeu pense qu’ils possèdent tous les deux un ensemble. Crasher le serveur sur commande peut sembler difficile, mais grâce à un problème de construction qui permet aux joueurs d’empiler autant de murs métalliques les uns sur les autres qu’ils le souhaitent, c’est en fait assez facile. En conséquence, le subreddit du jeu est actuellement rempli de rapports de joueurs sur PS4 et Xbox One se plaignant à la fois de serveurs instables et d’une abondance de Strangler Power Armor.

Des sites comme eBay et d’autres foyers de marché noir pour échanger du butin dans le jeu sont actuellement remplis d’annonces pour l’équipement, avec des prix aussi bas que 10 $ dans certains cas. Il est compréhensible que les gens soient prêts à débourser l’équivalent de l’une des microtransactions de Fallout 76 pour l’ensemble, car il est si difficile de l’obtenir de la manière standard. En plus de devoir collecter tous les plans de fabrication de l’armure Strangler Power Armor, les joueurs doivent également collecter suffisamment d’acier Vault 94 pour le fabriquer, ce qui nécessite des dizaines d’heures coincées pour effectuer les mêmes missions de raid fastidieuses encore et encore.

Le dernier exploit a relancé un débat au sein de la communauté du jeu pour savoir si le duper rampant serait moins un problème si les objets de fin de jeu étaient plus faciles à obtenir et, dans certains cas, moins dépendants de la chance. D’autres joueurs craignent que la prolifération des ensembles Strangler, sans doute la meilleure armure de puissance du jeu, puisse conduire Bethesda à la nerf d’une manière ou d’une autre comme elle l’a fait avec des armes explosives lors de la grande crise de dupage de l’année dernière. Cependant, Bethesda finit par résoudre le problème, soit en supprimant en quelque sorte tous les ensembles Strangler, soit en le remplaçant par de nouveaux équipements de fin de jeu plus convoités, les joueurs cherchent désespérément une solution plus tôt que tard.

Bethesda n’a pas annoncé si elle enquêtait officiellement sur la dernière série de dupes et n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Pendant ce temps, certains joueurs signalent que les pannes de serveurs sont aggravées par un retard supplémentaire grâce à tous les nouveaux joueurs Strangler Power Armor actuellement en train de porter. L’équipement ajoute des dégâts acides aux attaques des joueurs ainsi qu’à tous les ennemis qui les frappent, des effets qui ont toujours tendu le jeu mais sont encore pires lorsqu’ils sont multipliés par plus de personnes. En conséquence, certaines personnes se sont engagées à n’organiser que de grands événements comme le combat Scorched Beast Queen sur des serveurs privés jusqu’à ce que le problème soit résolu.

