Les joueurs de Fallout 76 devront peut-être déménager quand les Wastelanders sortiront

Après un court délai dû à COVID-19 (coronavirus), la grande mise à jour des Fallout 76 de Wastelanders arrive enfin le 14 avril. Une nouvelle mise à jour de Bethesda a révélé des informations plus importantes pour les joueurs existants, alors que le jeu approche de sa refonte complète.

Avec les Wastelanders qui ajoutent des PNJ, de nouveaux compagnons et une nouvelle quête principale, certaines parties du jeu existant devront être modifiées – y compris les joueurs C.A.M.P. qui ont été construits dans des zones qui abriteront désormais des PNJ ou du contenu d’histoire.

Bethesda a publié une carte du nouveau no-C.A.M.P. des zones pour les joueurs qui souhaitent se connecter et déménager avant la mise à jour, mais s’ils n’y parviennent pas, le processus sera automatiquement invité lors du premier chargement de Wastelanders. “On vous offrira également un déménagement gratuit C.A.M.P., qui, nous l’espérons, vous aidera à trouver une nouvelle maison pour votre maison”, indique la mise à jour.

Bethesda cherche également à récompenser les joueurs qui sont restés avec Fallout 76 à travers ses débuts difficiles, en offrant une tenue de vétéran gratuite à “toute personne qui s’est connectée à Fallout 76 depuis son lancement le 14 novembre 2018 et avant la sortie des Wastelanders.”

La tenue de vétéran sera automatiquement ajoutée aux comptes des joueurs et pourra être fabriquée par n’importe quel personnage sur Armor Workbenches.

La publication a également annoncé la sortie de la bande originale des Wastelanders par Inon Zur, qui est désormais disponible via iTunes, Spotify et Amazon Music pour tous ceux qui souhaitent la consulter avant le lancement du DLC.

Wastelanders sort le 14 avril en tant que mise à jour gratuite pour Fallout 76 et coïncide avec la sortie de Fallout 76 sur Steam.

À l’affiche: Fallout 76: Wastelanders – Bande-annonce officielle 2

