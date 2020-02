Les joueurs de Fortnite affirment que la visée assistée est plus brisée que jamais

Après beaucoup de teasers, la saison 2 du chapitre 2 de Fortnite: Battle Royale est sortie cette semaine. Comme c’était un moment tant attendu de la communauté, beaucoup pensaient que ce serait le sujet qui allait dominer la conversation de Battle Royale au cours des prochains jours. Cependant, il n’y a eu qu’une controverse, car les joueurs disent que la visée assistée (également connue sous le nom de visée assistée) est plus brisée que jamais.

Selon ohcrr, un steamer populaire et un joueur de Fortnite: Battle Royale, la visée assistée est devenue trop puissante avec la dernière mise à jour. Gardez à l’esprit que ce joueur apprécie la Battle Royale avec commande au lieu du clavier et de la souris.

Dans une série de tweets, ohcrr a déclaré qu’il avait découvert que l’aide à la visée était possible de détecter des joueurs derrière des structures construites par l’utilisateur. Ainsi, c’est un point qui peut donner un avantage important aux joueurs qui utilisent les commandes, car il leur indique où se cachent leurs ennemis.

Puisse aussi le dire afin qu’ils le corrigent, cette saison, nous obtenons une aide à la visée grâce à des structures construites par les joueurs. Veuillez corriger, je peux viser un combat de construction massif et aller de gauche à droite pour voir où les gens se cachent.

– crr (@ohcrr) 22 février 2020

Alors que pendant un instant, ohcrr a pensé que c’était une erreur causée par le fait d’être dans un buisson, quelques utilisateurs plus tard ont répondu que la même chose leur était arrivée. De cette façon, il semble que ce soit un problème réel et répandu.

Je l’ai remarqué hier en jouant sur le contrôleur. Super putain cassé

– du lait! (@miiilks) 22 février 2020

ouais j’ai remarqué et c’est un peu baisé. je tenais un mini pistolet et j’attendais un montage et j’ai pu le suivre dans sa boîte

– dual (@dualbanz) 22 février 2020

Il est important de noter qu’Epic Games a déjà reconnu que la visée assistée fonctionnait «de manière incohérente». On s’attend donc à ce qu’elle travaille déjà sur une solution.

Contrôle vs souris: une guerre qui s’ensuit dans Fortnite: Battle Royale

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que l’utilisation du tir assisté et l’utilisation du contrôle donnent de quoi parler dans la scène compétitive de Fortnite: Battle Royale

Par exemple, nous avons le cas de Bresso, un joueur de Fortnite qui a réussi à gagner un tournoi a utilisé le contrôle dans ses jeux. Cela a provoqué la fureur de nombreux utilisateurs de PC, qui ont critiqué le fait que quelqu’un avec une adresse de tir assistée ait remporté le tournoi.

Il y a aussi l’histoire de HighSky, un joueur qui lors d’une émission en direct a été anéanti par un joueur qui a utilisé un contrôle. En réponse, le streamer a décidé de casser un contrôle Xbox 360.

Et vous, que pensez-vous de l’objectif assisté de Fortnite: Battle Royale? Dites-le nous dans les commentaires.

Fortnite: Battle Royale est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et appareils mobiles avec iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur cette Battle Royale populaire si vous cliquez ici.

