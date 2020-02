Les joueurs de Fortnite divisés sur la question de savoir si le streamer NickEh30 a triché dans un tournoi de charité

Le streameur Nicholas “NickEh30” Amyoony a été accusé de tricherie lors d’un match de Fortnite dans le streamer de charité Twitch Rivals la semaine dernière. Dans un clip diffusé en ligne, Nick et son partenaire duos, le joueur de la NFL David Morgan, peuvent être entendus discuter de ce qui ressemble à un plan pour atterrir dans une partie interdite de la carte. Alors que certains fans de Fortnite voient les actions de l’équipe comme une pure tromperie, d’autres la considèrent comme un contournement intelligent des règles.

Jeudi dernier, le Streamer Bowl était un tournoi de 15 équipes associant des streamers de Fortnite à des joueurs de la NFL, avec des joueurs amassant de l’argent pour les œuvres de bienfaisance de leur choix. Chacun des quatre matchs du tournoi avait des règles spécifiant où sur la carte de Fortnite les joueurs pouvaient atterrir. Les joueurs atterrissant en dehors de la zone autorisée recevraient un avertissement pour leur première infraction; les infractions répétées coûteraient des points aux joueurs et les retireraient finalement du tournoi.

Dans le match 3 du tournoi, les joueurs étaient confinés à atterrir dans quatre carrés de grille entourant l’emplacement de Dirty Docks de Fortnite. Dans un clip circulant sur le reddit LivestreamFails, NickEh30 et Morgan, une extrémité serrée pour les Vikings du Minnesota, discutent où atterrir. Il semblait qu’ils envisageaient d’atterrir en dehors de la zone désignée pour le match, car NickEh30 a déclaré: “Ils garderont un œil sur Retail Row, mais si nous nous étendons un peu plus”, faisant référence à un point d’intérêt proche de mais en dehors de la zone.

Il est difficile d’entendre la voix de Morgan sur le stream, mais NickEh30 a répondu à quelque chose que le joueur de la NFL a dit: “Cuz souvenez-vous, nous recevons un avertissement … Ce n’est pas une mauvaise chose à ce stade.” Morgan dit autre chose, à quel point NickEh30 a ri et a dit: “Ça ne peut pas être si évident, mec.”

Dans une vidéo réservée aux abonnés sur la chaîne Twitch de NickEh30, on voit Morgan placer un marqueur au bord de la zone désignée, près du point d’intérêt connu sous le nom de Frenzy Farm. NickEh30 a placé son propre marqueur juste à l’extérieur de la zone, en disant “Juste là.”

“Essayez de ne pas montrer trop de Frenzy”, a averti NickEh30 Morgan. Le couple a finalement atterri en dehors de la zone autorisée. Après leur élimination du match, un officiel du tournoi leur a parlé. L’arbitre ne peut pas être entendu clairement dans la vidéo, mais ils semblent discuter des baisses, avec NickEh30 demandant s’ils sont autorisés à pratiquer leurs gouttes pour le prochain match, et disant plus tard “dang”. Il n’est pas clair si cette conversation comprenait un avertissement pour atterrir hors des limites, comme spécifié dans les règles. (Ni NickEh30 ni Twitch n’ont répondu à temps pour la publication.)

NickEh30 et Morgan atterrissant pendant le Streamer Bowl. Le marqueur de Morgan, qui est rose, est au bord des carrés de grille autorisés. Nick’s, qui est bleu, est en dehors de la zone autorisée. Capture d’écran: NickEh30 / Twitch

Le duo est finalement arrivé en sixième place, remportant 30 000 $ pour St. Jude et le Sheriff’s Youth Project.

Les fans de Fortnite sont divisés sur les actions de l’équipe. Beaucoup y voient de la triche, ou du moins une violation délibérée des règles lors d’un tournoi de charité. Pour certains, cela semble particulièrement moelleux de la part d’un streamer qui, selon eux, dépeint un personnage familial. “C’est fou de penser que quelqu’un comme lui [NickEh30] ferait cela, il se présente comme le créateur de contenu le plus sympathique et le plus familial, mais il ne fait que le simuler », a écrit l’un d’eux sur le reddit LivestreamFails.

“S’il trichait quand il n’y a rien sur la ligne pour lui, alors que pourrait-il faire quand il y en a? Cela montre juste son manque total d’intégrité concurrentielle », a écrit un membre du subreddit concurrentiel Fortnite.

D’autres voient l’atterrissage en dehors de la zone plus comme NickEh30 et Morgan jouer pour gagner en pesant les conséquences. “Cela optimise simplement vos chances de gagner selon les règles données. Ne déteste pas le joueur déteste le jeu, etc. », a écrit une personne sur le subreddit compétitif de Fortnite.

“Ce n’est pas différent que d’encrasser intentionnellement dans le basket-ball pour arrêter un bon coup ou arrêter le temps (ou quelles que soient les raisons)”, a écrit quelqu’un sur le subreddit LivestreamFail. “[I]S’il s’agit d’un certain nombre d’avertissements «autorisés», cela va se produire et on peut s’attendre à ce qu’ils soient maltraités. »

Certains fans de Fortnite sont particulièrement fous que NickEh30 et Morgan aient éliminé le joueur populaire Chap lors du match 3, semblant surprendre Chap et son coéquipier en venant de l’extérieur de la zone. “Nous sommes littéralement morts par des gens qui ont enfreint les règles”, explique Chap à son partenaire dans un clip Twitch. «Ils ont atterri en dehors de la zone, puis sont entrés derrière nous.»

Certains blâment NickEh30, tandis que d’autres rappellent la punition laxiste. “Évidemment, ça craint que Chap soit décédé essentiellement à cause de cela, mais c’est la faute des organisateurs de l’événement, pas du joueur qui utilise son cerveau pour essayer de gagner”, a écrit un utilisateur sur le subreddit compétitif de Fortnite.

La tricherie, et comment la punir, est un sujet brûlant dans Fortnite. Pendant la Coupe du monde, les joueurs XXiF et Ronaldo ont été suspendus du jeu pendant deux semaines pour tricherie. Ils se sont ensuite qualifiés pour la finale, où les téléspectateurs ont applaudi l’élimination de XXiF. De nombreux joueurs de Fortnite ont blâmé cette situation au développeur du jeu Epic pour être trop laxiste avec ses sanctions. Récemment, Epic a clarifié les règles relatives aux joueurs se signalant dans les matchs officiels du tournoi, réprimant les pratiques de longue date qui, bien qu’elles soient acceptables dans la communauté compétitive, ont toujours techniquement triché.

Alors que Twitch, plutôt qu’Epic, a établi les règles et infligé des punitions pour le Streamer Bowl, la situation ressemble à un autre exemple de Fortnite tâtonnant alors qu’il tente de naviguer dans le monde de l’esport.

