Les joueurs de GTA Online choisissent les côtés dans une guerre extraterrestre géante

Il y a une guerre qui fait rage dans Grand Theft Auto Online, mais pas entre les trafiquants de drogue ou les barons du crime. Au lieu de cela, les joueurs portent des costumes verts, violets ou blancs dans une guerre d’extraterrestres de différentes couleurs. C’est bizarre, même pour GTA Online.

Comme pour la plupart des guerres et des conflits, il est impossible de localiser un moment précis où tout a commencé, mais au cours des dernières semaines, une tendance est apparue dans GTA Online. Comme rapporté par d’autres médias, les joueurs ont commencé à se déguiser en extraterrestres vert fluo et à parcourir les rues virtuelles de Los Santos. Après avoir trouvé un joueur seul, ces gangs sautent de leurs camionnettes et battent la victime à mort avec des poings et des battes de baseball.

Mais il semble que ces extraterrestres verts soient allés trop loin et se soient fait des ennemis. Dans divers sous-programmes connectés à GTA Online, les joueurs commencent à se battre contre les hordes extraterrestres vertes. L’une des factions les plus populaires qui a germé récemment est les extraterrestres violets. Équipe violette, si vous voulez. Ces extraterrestres sont plus concentrés sur l’attaque des extraterrestres verts que sur des joueurs aléatoires qui passent leur journée dans GTA Online. Il y a même des rapports de ces extraterrestres violets protégeant les joueurs contre les gangs mortels d’extraterrestres verts.

Apparemment en réponse aux extraterrestres violets et verts, une autre faction s’est formée, avec des joueurs portant des vêtements et des costumes blancs, devenant une équipe blanche. D’autres sous-factions plus petites se forment également. Par exemple, certains joueurs ont décidé de débarrasser GTA Online de tous les extraterrestres néons, quelle que soit leur couleur, et se déguisent en agents FIB. (Dans GTA V et GTA Online, la FIB est la parodie en jeu du FBI.)

Certaines factions ennemies font équipe avec d’autres factions, comme des extraterrestres verts et violets déclarant la haine pour l’équipe rouge. Étant donné que n’importe qui peut porter la couleur de son choix et jouer comme bon lui semble, ces allégeances sont au mieux instables. En général, si vous voyez une personne portant un costume violet, il y a encore de bonnes chances qu’elle tire un fusil et vous tue.

Pour les joueurs qui n’ont pas déclaré de camp ou qui ne connaissent même pas la guerre, les lobbies de GTA Online peuvent sembler un peu étranges en ce moment. “J’ai été en plein milieu de cela et je ne comprends toujours pas ce qui se passe”, a admis un joueur sur un post meme sur l’état actuel de la soi-disant “guerre extraterrestre”.

De temps en temps, des tendances apparaissent dans GTA Online, comme l’époque où les connards utilisaient des armes nucléaires pour tuer des joueurs. Mais je n’ai pas vu une tendance se développer aussi rapidement et devenir si populaire depuis quelque temps. À une époque où le jeu voit des mises à jour minimales, il semble que beaucoup de joueurs créent leur propre plaisir.

Comme un joueur l’a dit sur un post partageant un clip vidéo de combats d’extraterrestres verts et violets, «La guerre des extraterrestres est la meilleure chose qui soit arrivée à l’itinérance gratuite de GTA. Étant donné que le jeu est généralement rempli de trolls utilisant des exploits et des jetbikes pour agacer les gens, je suis enclin à accepter

