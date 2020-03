Les joueurs de GTA Online gagneront trois fois cette semaine des récompenses sur Motor Wars

Par Stephany Nunneley,

Les joueurs de GTA Online peuvent gagner des récompenses triples cette semaine sur toutes les guerres motorisées, et profiter de réductions sur les véhicules, les installations, etc.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 1er avril, Motor Wars distribue le triple GTA $ et RP en GTA Online.

Si vous ne vous battez pas dans une arène qui ne cesse de rétrécir, vous pouvez toujours profiter de rabais sur les installations cette semaine. La pâte que vous économisez vous sera utile pour les modifications apportées aux voitures, réservoirs, avions et jetpacks.

En parlant de véhicules, si vous en avez besoin d’un qui vole dans le ciel, le Mammoth Avenger est à 60% de réduction jusqu’au 1er avril. Il est pratique pour plus que simplement planer à travers les nuages, après tout.

Si vous vous sentez chanceux et que vous ne voulez pas dépenser d’argent pour une voiture, vous pouvez gagner le Zion Classic d’Ubermacht en faisant tourner la Lucky Wheel au casino. Bonne chance.

En plus des réductions sur les installations cette semaine, vous pouvez bénéficier de 50% de réduction sur le TM-02 Khanjali, 50% de réduction sur le Mammoth Thruster, 50% de réduction sur la Dewbauchee Vagner et obtenir 60% de réduction sur la Annis Elegy Retro Custom.

Enfin, si vous associez vos comptes Rockstar Social Club et Twitch Prime ensemble, vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 10% sur toutes les remises de cette semaine. Vous pourrez également échanger le Pixel Pete’s Arcade de Paleto Bay contre une remise complète et bénéficier de 80% de réduction sur les propriétés du Maze Bank West Office et de Mission Row Nightclub.

