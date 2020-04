Les joueurs de GTA Online peuvent gagner des bonus sur toutes les missions de contact, plus

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 16 avril 2020 19:32 GMT

Cette semaine dans GTA Online, il existe différentes façons de gagner des cadeaux supplémentaires.

Dans GTA Online cette semaine, vous pouvez gagner le double GTA $ et RP sur toutes les missions de contact. Si vous voulez encore plus de bonus, Keep the Pace distribue le triple GTA $ et RP.

À partir de maintenant jusqu’au 22 avril, les motards peuvent gagner le double de vert sur toutes les ventes commerciales de mauvaises herbes cette semaine, et toutes les fournitures de motards sont à moitié réduites pendant cette période.

Juste pour vous connecter, vous recevrez la veste fumeurs graphique blanche ainsi que les t-shirts Bravado Stylized et Annis JPN. Rien de tel que des vêtements gratuits.

Faites tourner la roue porte-bonheur au casino cette semaine et vous pourriez gagner un Oceltot Pariah personnalisé. Vous pouvez également gagner des prix en argent, des RP, des vêtements, des accessoires et plus comme d’habitude.

Enfin, chez Benny’s Original Motorworks, vous pouvez bénéficier de 70% de remise sur les mises à niveau pour divers véhicules ainsi que des réductions sur certaines voitures.

