Les joueurs de GTA Online tuent des travailleurs du sexe dans le jeu pour déclencher un bug de duplication de voiture

Par Emily Gera,

Lundi 9 mars 2020 19:11 GMT

Un problème dans GTA Online permet aux joueurs de dupliquer des voitures rares lorsqu’ils suivent une série d’étapes qui incluent le piégeage et le meurtre de travailleuses du sexe dans le jeu.

C’est assez sombre.

Comme l’a rapporté Polygon, les joueurs de GTA Online peuvent actuellement dupliquer leur véhicule en emmenant une travailleuse du sexe dans leur voiture et en la garant d’une manière qui bloque la porte du passager et rend impossible la sortie. Le joueur devra alors quitter le véhicule et tirer sur le capot de la voiture jusqu’à ce qu’il prenne feu avec la travailleuse du sexe à l’intérieur.

De là, le joueur appellera sa compagnie d’assurance dans le jeu, se rendra au garage avec la voiture, la conduira hors du garage, puis tuera la travailleuse du sexe. Cela entraînera la disparition de la voiture et de la travailleuse du sexe, laissant le joueur rentrer dans le garage pour dupliquer le véhicule.

Un problème similaire a apparemment été corrigé par Rockstar plus tôt ce mois-ci – cela a suivi le même ensemble général d’étapes, mais exigeait que vous tiriez sur la travailleuse du sexe. Mais selon le mineur de données Tez2, leur solution était simplement de tuer la travailleuse du sexe pour empêcher le problème de se déclencher – apparemment, le problème nécessite qu’ils soient vivants. Un certain nombre de joueurs ont trouvé un moyen de contourner ce problème en mettant le feu à la voiture, “afin qu’ils puissent utiliser le problème pendant qu’elle est en train de mourir”.

