Les joueurs de la console Call of Duty: Warzone se retirent du jeu croisé à cause des tricheurs PC

Lundi 20 avril 2020 00:08 GMT

Les joueurs sur console de Call of Duty: Warzone désactivent Crossplay avec les utilisateurs de PC afin d’éviter un nombre croissant de tricheurs.

Plus tôt cette semaine, le développeur de jeux Infinity Ward a confirmé avoir émis plus de 70 000 interdictions dans le monde dans le cadre de sa politique de «tolérance zéro» contre les utilisateurs utilisant des tactiques de triche.

“Nous avons maintenant émis plus de 70 000 interdictions dans le monde pour protéger #Warzone des tricheurs”, a déclaré le studio dans un tweet. “Nous continuons de déployer des mises à jour de sécurité dédiées et le travail se poursuit pour améliorer les rapports dans le jeu. Nous partagerons bientôt plus de détails. Nous regardons. Nous n’avons aucune tolérance pour les tricheurs. »

Cependant, comme le rapporte Eurogamer, les joueurs se plaignent toujours des utilisateurs de PC qui peuvent automatiquement tirer à la tête, tirer à travers les murs et jouer sans recul. Sur Reddit, les joueurs de Warzone ont téléchargé des clips présentant quelques-uns de ces tricheurs via la killcam de Modern Warfare et le mode spectateur de Warzone.

Un autre jour, un autre jeu avec des tricheurs. IW, vous DEVEZ désactiver la lecture croisée avec le PC jusqu’à ce que vous résolviez cela. de CODWarzone

Triste que le jeu croisé en soit arrivé là… de modernwarfare

