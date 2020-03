Les joueurs de la division 2 ont du mal à trouver 2 ennemis bien cachés

Capture d’écran: Ubisoft (The Division 2)

La récente extension de Warlords of New York a ajouté une toute nouvelle carte de Manhattan inférieur à The Division 2, avec de nouvelles missions, ennemis, points de contrôle et équipements. Pour les joueurs désireux de rechercher et d’explorer, il y a des chasseurs secrets, des ennemis d’élite, qui sont cachés dans la nouvelle ville. Bien que la plupart d’entre eux aient été trouvés jusqu’à présent, deux sont encore en train de surprendre les joueurs deux semaines après le lancement du grand DLC Warlords.

Les chasseurs font partie de The Division 2 depuis le lancement du jeu il y a un an. Ils sont différents des autres ennemis du jeu. Ils n’attendent pas à la fin des missions ou parcourent simplement la carte du jeu. Au lieu de cela, ils ont été découverts par des joueurs qui ont décodé des indices dans le jeu et résolu des énigmes pour les faire apparaître. Par exemple, sur la carte de Washington, DC du jeu de base, l’un des premiers chasseurs n’apparaissait que si les joueurs se rendaient à un mémorial spécifique, tiraient une certaine lumière dans cette zone et se tenaient ensuite dans un endroit non marqué pour saluer un drapeau. Un autre chasseur n’apparaîtrait que si vous trouviez une piscine vide spécifique, montiez à l’intérieur et commenciez à faire des sauts.

Donc, oui, les chasseurs sont une partie étrange de The Division 2.

Avec la dernière grande mise à jour, les joueurs étaient ravis d’avoir de nouveaux chasseurs à trouver. Et ils ont trouvé la plupart d’entre eux rapidement. Il y a un nouveau chasseur qui n’apparaît qu’après avoir trouvé quatre drapeaux bien cachés autour de la partie sud de la carte, les ramenant tous à certains mâts de drapeau, attachant les drapeaux que vous avez collectés, puis attendant la nuit pour activer un générateur. Pas quelque chose que la plupart des joueurs trouveraient accidentellement.

Mais deux chasseurs à New York sont toujours portés disparus et les joueurs utilisent Discord et Reddit pour travailler ensemble pour résoudre ces derniers puzzles. Les deux chasseurs qui ont des joueurs perplexes ont été surnommés Pier Hunter et Food Truck Hunter. Ces noms proviennent des endroits où les joueurs croient que les chasseurs apparaîtront. Leurs emplacements sont indiqués dans les journaux du jeu, que les joueurs ont utilisés pour aider à assembler d’autres parties des puzzles.

L’un des journaux du jeu. Capture d’écran: iArkeus (Reddit)

Actuellement, dans un groupe Discord dédié aux secrets et mystères de la Division 2, les joueurs concentrent leur attention sur certaines horloges, une boîte de puissance à l’écart qui peut être tirée, une sonnerie, une série de fenêtres et même un puzzle sudoku trouvé dans l’un des journaux. Faire défiler les journaux de discussion me fait un peu tourner la tête. Mais il est clair que les joueurs progressent. Et après une récente mise à jour du jeu, certains joueurs pensent qu’ils pourraient être encore plus proches de résoudre l’un des puzzles. La mise à jour a peut-être résolu un problème de sonnerie, qui serait la prochaine étape du déverrouillage du puzzle Pier Hunter. (Il convient de noter que l’un des chasseurs du jeu d’origine n’était pas détectable à l’origine en raison d’un problème.)

Ou peut-être que c’est juste un hareng rouge et les joueurs ne sont pas près de résoudre quoi que ce soit. Pour ces chasseurs-chasseurs dévoués, ils n’abandonneront pas de si tôt. Les joueurs savent déjà quelle sera la récompense pour les trouver, grâce à certains mineurs de données. (Spoilers: c’est une pièce de poitrine appelée “Hunter Killer”. Ça pourrait être bien!) Cela n’a pas d’importance. Je suis convaincu qu’ils continueront de travailler dur et de résoudre ces deux derniers puzzles. Ils ont résolu tous les puzzles avant Warlords et je ne m’attends pas à ce qu’ils abandonnent maintenant. De plus, pour ces joueurs dévoués, qui passent des heures à assembler des cartes, à chercher de petits indices et à travailler ensemble dans des salles de chat actives, il semble que la chasse soit la vraie récompense.

Oh et les masques cool. Les chasseurs déposent des masques sympas que les joueurs peuvent ajouter à leur collection et ces masques peuvent également être portés dans le jeu. Ce sont aussi des récompenses assez douces.

