Les joueurs de la NBA ont un tournoi officiel de la NBA 2K avec des stars comme Kevin Durant

Si les joueurs de la NBA ne peuvent pas entrer sur un terrain réel pour les prochains mois, pour le plaisir télévisé de millions, ils peuvent aussi bien faire la meilleure chose suivante.

Yahoo Sports rapporte que la NBA et l’ESPN ont organisé un tournoi officiel d’esports, qui mettra en vedette 16 joueurs de la NBA en tête-à-tête dans un tournoi NBA 2K20 qui durera 10 jours. Surtout, il ne comprendra que des joueurs actuels de premier plan, comme l’ancien MVP Kevin Durant, les All-Stars Donovan Mitchell et Trae Young et le champion du slam dunk Derrick Jones Jr. en 2020.

NBA 2K20 est un jeu avec beaucoup de problèmes, dont beaucoup j’ai couvert ces derniers mois, mais peu d’entre eux sont en fait sur le terrain. Voir de vrais joueurs s’affronter dans une simulation aussi fantastique devrait être un plaisir.

Voici comment se déroulera le premier tour, qui commence vendredi et sera retransmis sur ESPN:

