Les joueurs de Mario Maker 2 partagent des niveaux Zelda ultra-durs, osez tester vos compétences?

En décembre, Super Mario Maker 2 a eu droit à sa plus grande mise à jour à ce jour et même à un tout nouveau personnage jouable. Oui, lien de LA légende de Zelda La série est maintenant entièrement jouable avec un ensemble de mouvements entièrement différent, donc les meilleurs joueurs et créateurs du jeu ont fait la seule chose qu’ils savent: créer des niveaux ridiculement durs sur le thème de Zelda.

Connus sous le nom de niveaux «Kaizo», ils ne sont pas destinés aux faibles de cœur. Vous êtes sur le point de voir des expériences vraiment folles qui ne sont rendues que plus folles par l’ensemble de compétences de Link. Vous voyez, maîtriser la mécanique de plate-forme complexe de Mario est déjà assez difficile, mais à ces niveaux, vous devez réussir le lancement de bombes chronométrées, des tirs de flèche précis, l’utilisation de votre bouclier, et bien plus encore.

Nous allons commencer les choses avec ce que nous pensons être le plus fou du groupe. Ce niveau, appelé à juste titre «Il est dangereux d’y aller du tout», a été créé par CarlSagan42. Ici, il est en cours d’achèvement (en quelque sorte):

Ce doit être le niveau le plus fou que j’ai joué jusqu’à présent dans MM2 et un autre niveau de taux clair de 0,01 abaissé 🙂 Shout outs to the mad genius @ Carl_Sagan42 PLWEASE MAKE MORE WEBELS

C’est dangereux d’aller du tout

QHM-GFK-2NF pic.twitter.com/gKYuOkiL5e

– GrandPooBear @ GDQ (@GrandPOOBear) 1 janvier 2020

CarlSagan42 a créé de nombreux niveaux brutaux similaires et les a partagés dans une vidéo de compilation. C’est une longue montre, mais nous avons récupéré les codes pour chaque niveau ci-dessous si vous souhaitez les essayer par vous-même:

Identifiants de niveau CarlSagan42:

Il est dangereux d’y aller du tout: QHM-GFK-2NF

Sel Skyward: T5W-CSM-NWF

Battement de pointes de Link: HGS-JCK-52H

Entraînement à l’arbalète de Link: 5TJ-DKB-MDG

Un lien vers le Spike Dude: HDF-711-L1G

Plus de plate-forme de liaison: XBM-QBP-8QG

Bien sûr, de nombreux niveaux plus délicats peuvent également être trouvés. Voici quelques autres que nous avons repérés sur YouTube:

Kaizo Link Mastery par Sretzo – ID de niveau: P9J-QCQ-7XG

Kaizo King: Act of Defiance par Brakkie – Niveau ID: YK8-36C-HJG

Envie d’en prendre? Nous aimerions savoir comment vous vous en sortez dans les commentaires ci-dessous.

