Les joueurs de New Horizons examinent le bombardement de Metacritic

Par Stephany Nunneley,

Mardi 24 mars 2020 13:01 GMT

Animal Crossing: les critiques des joueurs de New Horizons sont plutôt négatives sur Metacritic.

Plus sur Metacritic, les utilisateurs examinent les bombardements Animal Crossing: New Horizons en remettant au jeu plus de zéros que nous ne pouvons en compter.

Il y a quelques quatre et deux là-dedans, mais la majorité des critiques négatives sur les deux pages se composent de zéros (trhanks, Nintendo Life).

Certes, il y a 415 avis d’utilisateurs positifs, mais les avis négatifs représentent un peu plus de la moitié de ceux avec 231 soumis.

Le principal reproche est que le jeu n’autorise qu’un seul îlot par console Switch. Lorsque le jeu a été initialement annoncé, il a été révélé que vous ne pouviez avoir qu’une seule île par compte, mais Nintendo a mis à jour la clause d’utilisation pour indiquer que cela signifiait une île par console Switch.

D’autres plaintes concernent le multijoueur. Selon les utilisateurs, un deuxième joueur ne peut pas progresser dans le jeu au-delà du joueur qui a créé l’île. Cela signifie que le deuxième joueur n’est pas en mesure de contribuer au musée, de placer des bâtiments ou d’obtenir de meilleurs outils tant que le joueur principal ne l’a pas fait.

Si vous appuyez sur le lien Metacritic, vous pouvez lire les principales plaintes avec le jeu, mais encore une fois, l’essentiel est que les gens sont contrariés par le fait qu’une seule île soit autorisée par console, et que la coopérative dépend de la mesure dans laquelle le joueur a progressé.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Les critiques du jeu ont été positives, et Alex l’a appelé «un autre classique incontournable de Switch de Nintendo», et lui a attribué un score parfait.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.