Les joueurs de Pokémon GO contactent les normes publicitaires concernant les coûts des billets de la zone Safari cachée

Mise à jour (samedi 15 février 2020 à 12h30 GMT): En réponse aux joueurs Pokémon GO frustrés par les prix des billets trompeurs (histoire originale ci-dessous), Niantic a partagé une déclaration officielle. Le prix des billets a été ajusté pour refléter les coûts cachés, bien qu’aucune excuse ou explication derrière le prix initial n’ait été donnée:

“La publicité précédente pour les billets pour Pokémon GO Safari Zone Liverpool n’incluait pas les frais de service et les frais de TVA. Nous mettons à jour toutes les listes de billets aujourd’hui.

Le prix du billet est maintenant indiqué comme suit: «21,60 £ pour un accès anticipé et 14,4 £ pour une entrée générale. Des frais de service de 3,6 £ seront ajoutés à chaque commande (jusqu’à 4 billets par commande). Le supplément City Explorer Pass coûte 9,60 £. Tous les prix incluent la TVA. “

Article d’origine (ven.14 févr.2020 14:30 GMT): Ce matin était censé être un moment merveilleux pour le plus grand du Royaume-Uni Pokémon GO fans, avec des billets pour le prochain événement Safari Zone à Liverpool en vente au public. Au lieu de cela, certains ont été bouleversés et frustrés par le coût d’entrée, qui est considérablement plus élevé que celui annoncé.

Le marketing de Niantic pour l’événement a déclaré que “les billets d’admission générale seront de 12 £, et les billets d’accès anticipé seront de 18 £” menant à la mise en vente des billets. Lorsque vous tentez d’acheter des billets, ces prix sont également annoncés jusqu’à l’avant-dernier écran au moment du paiement, quand soudainement un supplément de 3 £ / 4,20 £ pour les “taxes” et un supplément de 3 £ pour les “frais” sont ajoutés.

Au Royaume-Uni, le coût des produits et services est toujours indiqué avec les taxes incluses, ce qui conduit certains fans à brandir la publicité derrière les billets de Safari Zone comme “illégale”. Les joueurs du subreddit de TheSilphRoad, une communauté de fans dévoués, ont menacé de contacter – et dans certains cas, de contacter – la Advertising Standards Authority (ou ASA) du Royaume-Uni.

Les directives de l’ASA sur la question sont assez simples, à la seule exception de la règle étant pour les coûts pour les contribuables qui devraient normalement récupérer la TVA, ou pour ceux qui ne la paient pas en premier lieu (merci, Eurogamer):

“La règle 3.18 du Code de la PAC stipule que” les prix indiqués doivent inclure les taxes, droits, frais et charges non facultatifs qui s’appliquent à tous ou à la plupart des acheteurs “.”

Nous garderons un œil sur toute réponse officielle de Niantic à mesure que la situation évolue.

