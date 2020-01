Les joueurs de Red Dead Online gagnent des bonus dans des événements de roam gratuit spécifiques à un rôle cette semaine

Par Stephany Nunneley,

Mardi 14 janvier 2020 20:48 GMT

Les joueurs de Red Dead Online peuvent gagner des bonus XP cette semaine ainsi que des bonus spéciaux dans des événements romains gratuits spécifiques à un rôle.

Ceux du train de chasse, de commerce et de collecte de primes Red Dead Online cette semaine, vous recevrez 25% d’XP de personnage et des boost d’XP de rôle en jouant à des événements d’itinérance gratuite spécifiques à un rôle.

Ces événements d’itinérance gratuite ne sont disponibles que pour les joueurs qui ont atteint le rang quatre requis dans le rôle associé, et comprennent le jour du jugement, la chasse à l’homme, la route commerciale, l’œuf de Condor et la récupération.

Cette semaine également, 2000 XP de rôle bonus seront distribués à ceux qui retournent une prime légendaire, complétant la collection hebdomadaire Gold Panners Dream ou réussissant une mission de vente de commerçant. Si vous travaillez sur vos compétences de distillation, terminer la mission Moonshiners Story vous rapportera 2000 Moonshiner XP.

Rockstar attribuera chaque bonus de 2 000 Rôles XP en deux versements via la section Offres et récompenses du menu de pause du jeu.

Le mode compétitif de cette semaine est Last Stand, qui fait partie de la série Free Aim et sera jouable jusqu’au 20 janvier.

Pour ceux qui recherchent un accord, cette semaine, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 30% sur le prix de tout fusil disponible auprès des armuriers ou via le catalogue Wheeler, Rawson and Co. Les membres PlayStation Plus recevront un coloris gratuit de la veste Leavitt pour leurs problèmes cette semaine.

Vous pouvez également profiter d’une remise de cinq lingots d’or sur la table de boucherie, la licence Bounty Hunter et le sac de collection.

