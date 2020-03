Les joueurs de Red Dead Online organisent leurs propres duels, car il n’y a pas de support officiel

S’il manque une chose à Red Dead Online, ce sont les duels – ces fusillades homme-à-homme emblématiques qui ornent la plupart des films de cow-boy.

Nous connaissons tous les visuels: les doigts enroulés près d’un étui, prêts à dessiner et à tirer. Deux cowpokes se faisant face alors qu’une tumbleweed danse entre eux. La cloche de la ville qui sonne pour signifier qu’il est temps de mourir.

La première Red Dead Redemption en avait, mais c’est une expérience qui manque à Red Dead Redemption 2. Maintenant, les joueurs de Red Dead Online établissent leurs propres règles pour les duels occidentaux.

Il devient de plus en plus courant d’être approché par quelqu’un qui cherche à se battre en duel. Habituellement, il y a un adversaire et un arbitre, ce dernier utilisant la capacité de tirer en l’air pour signaler le début d’un combat. Peut-être que les joueurs pourraient également utiliser la cloche à Rhodes, mais je ne l’ai pas encore vu se produire.

Voici un duel en action:

Donc, un joueur complètement aléatoire m’a défié une épreuve de force de style occidental traditionnel à Saint Denis aujourd’hui peu de temps après que je me suis connecté pour la journée à partir de r / RedDeadOnline

Il y a cependant deux choses à noter ici. Le joueur qui a filmé cela n’a pas exactement respecté les règles, mais je peux vous éviter l’embarras de le truquer vous-même.

Tout d’abord, vous n’utilisez pas Dead-Eye – c’est mal vu. Vous devriez viser et tirer pour vous-même. De plus, vous ne visez pas vers le bas et vous devez toujours tirer depuis la hanche – cela rend plus difficile de réussir un tir net et rend les duels plus excitants.

La prochaine fois que vous serez en ligne sur Red Dead, pourquoi ne pas envoyer un message à un joueur et profiter d’une mort honorable?

