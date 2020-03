Les joueurs de World of Warcraft obtiennent un double XP pour rester à l’intérieur et jouer pendant la période d’auto-isolation du coronavirus

Par Emily Gera,

Dimanche 22 mars 2020 19:57 GMT

Blizzard encourage les joueurs à rester à la maison pendant la propagation continue de COVID-19 en introduisant plus de raisons de jouer à World of Warcraft.

Le nouveau buff Winds of Wisdom augmente de 100% toute l’expérience acquise dans WoW, allant jusqu’au 20 avril, a annoncé la société sur le site officiel de WoW.

“Si vous restez à l’intérieur et que vous vous retrouvez à retourner à Azeroth, ou si vous nivelez un autre personnage (ou deux), vous obtiendrez un bonus spécial pour vous aider sur votre chemin”, lit le communiqué.

Le buff Winds of Wisdom s’applique à tous ceux qui jouent, même si vous possédez la Starter Edition ou la Legion.

Le coronavirus a eu un impact majeur sur toutes les industries, y compris les jeux vidéo. Les développeurs ont commencé à travailler à distance ce mois-ci, de Rockstar à Bungie et Microsoft. Et avec plus de personnes restant à la maison en raison de problèmes de santé croissants, Steam a connu un nombre record d’utilisateurs en ligne et de joueurs dans le jeu.

