Les joueurs découvrent des œuvres hantées dans Animal Crossing: New Horizons

Le souci du détail est l’une des clés du succès d’Animal Crossing: New Horizons, et les joueurs ont récemment découvert unfonction de refroidissementqui a à voir avecœuvres d’artqui ont été récemment ajoutés au jeu. Il s’avère queLadino, en plus d’avoirœuvres d’art contrefaitesparmi ses marchandises, il a égalementquelques photos hantées.

Les joueurs ont réalisé que de fausses peintures comme leportrait de la jeune perledeJohanner Vermeeril y a un comportement inexplicable dans lequel la femme dans la peintureouvrez vos yeux à un certain moment de la journée et fermez-les à un autre moment. Quelque chose de similaire se produit avec lephoto de femme regardant en arrièredeHishikawa Moronobuouphoto japonaisedeToshusai Sharakuoù il change la position de la tête et l’expression faciale du personnage, respectivement. Youtuber AbdallahSmash026 explique et illustre cela dans sa vidéo.

Ce ne sont pas les seules choses étranges que les utilisateurs ont trouvées dans les contrefaçons que Ladino a à vendre, les utilisateurs ont trouvéclés coincées derrière des photosousilhouettes derrière les peinturesainsi quesculptures flottantes.

L’œuvre d’art et l’expansion du musée de Ladino étaient l’une des principales caractéristiques d’Animal Crossing: New Horizons qui ont été intégrées dans sa récente mise à jour gratuite. Le jeu a connu un grand succès et s’est couronné comme le nouveau recordman des meilleures ventes au format numérique lors de sa première. Pour en savoir plus sur ce titre, vous pouvez consulter l’analyse d’Animal Crossing: New Horizons dans 3DJuegos.

