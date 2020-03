Les joueurs d’Elysium Disco continuent d’essayer de déverrouiller une réalisation mystérieuse

La réalisation a été ajoutée au jeu dans le cadre de la mise à jour du mode hardcore.

L’un des jeux indépendants qui a réussi à surprendre la communauté a sans aucun doute été Disco Elysium. Cette proposition de ZA / UM Il a été très apprécié par l’industrie grâce à la reconstitution de son univers, des dialogues, de son esthétique et de sa bande son. Le mode hardcore tant attendu comprenait un mode mystérieux qui n’a pas révélé son identité jusqu’à ce qu’il soit découvert, et les joueurs y travaillent encore.

Les détails sur la façon de déverrouiller ce succès sont cachés jusqu’à ce qu’il soit atteint, mais certains utilisateurs ont réussi à le déchiffrer. “changement de phase toutes les 60 secondes“, bien que le jeu ne vous demande pas de faire quelque chose comme ça naturellement. Une grande partie de la communauté Elysium Disco étudie pourquoi le jeu vous demandera de changer de phase toutes les 60 secondes et quelle relation cela pourrait avoir. Avec l’histoire du jeu.

La communauté continue de rechercher comment obtenir PalerunnerSelon Kotaku, le joueur Sam Dreamurr J’ai obtenu ce succès, appelé Palerunner, après avoir trouvé un problème technique qui impliquait l’enregistrement lors d’un écran de chargement. Après cela, il s’est précipité dans une sorte de vache noire dans laquelle il ne pouvait pas bouger. Au redémarrage du jeu, une porte est apparue et, à travers elle, le joueur est revenu dans le monde du jeu et le succès a été déverrouillé. D’autres joueurs affirment que le changement de phase doit avoir lieu pendant trois secondes et non 60, comme indiqué précédemment.

ZA / UM n’a pas statué sur Palerunner toujours, donc la communauté continue à rechercher si la façon dont Sam Dreamurr a déverrouillé le succès est une erreur ou si le jeu présente des échecs lors de son lancement. Pour le moment, cette réalisation reste un mystère.

Disco Elysium a plus de contenu en développement, car nous savions déjà que l’étude prévoit de lancer une extension et une suite. Le jeu à succès de ZA / UM a commencé ses promenades sur PC et atteindra bientôt PlayStation 4 et Xbox One Merci à sa grande réception sur le marché. Si vous voulez connaître tous ses détails, ne manquez pas notre analyse de Disco Elysium.

