Les joueurs d’EVE Online collectent plus de 100 000 $ pour les efforts de secours australiens

Une nouvelle classe de vaisseau spatial détruit pour la première fois. Un énorme gratuit pour toutes les bagarres dans l’espace. Certains streamers EVE Online mangent des ailes de poulet incroyablement chaudes. Ces événements disparates sont quelques-unes des choses que les joueurs d’EVE ont faites pour collecter des fonds pour le récent événement caritatif du jeu, PLEX for Good. Les joueurs d’EVE Online se sont réunis pour faire un don de 107 454 $ (ce qui équivaut à près de 450 ans de temps de jeu) à la Croix-Rouge, en vue de l’aide aux feux de brousse australiens.

Le développeur EVE CCP a déjà hébergé des événements PLEX for Good, qui permettent aux joueurs d’échanger des articles du jeu contre un don commun à une cause. Il s’agit de la huitième itération de la campagne, qui a débuté en 2005 pour collecter des fonds pour les victimes d’un tsunami qui a ravagé l’Asie du Sud-Est. Depuis sa première édition, PLEX for Good a aidé les joueurs d’EVE à contribuer 578 000 $ à des œuvres caritatives axées sur les secours et le relèvement en cas de catastrophe.

Afin que les joueurs puissent transformer leurs biens virtuels en argent réel, CCP Games désigne un personnage dans le monde du jeu qui accepte les dons de PLEX, l’une des devises premium d’EVE. À la fin de l’événement, le nombre total de PLEX est compté et converti en sa valeur réelle équivalente. CCP fait ensuite un don de ce montant au nom de toute la communauté EVE.

Parallèlement à la conclusion de la campagne et à l’annonce du total, nous avons reçu les remerciements les plus sincères d’un pompier de la Nouvelle-Galles du Sud, qui est également un joueur d’EVE. “Ce que vous, les capsuliers du monde entier, avez fait pour nous, m’a époustouflé.”

Dans une communauté de jeu réputée pour être pleine d’arnaqueurs, de voleurs et de méchants, il est rafraîchissant de voir que ces mêmes individus sont également capables de se désintéresser.

