Les joueurs d’Overwatch peuvent participer au Mardi Gras Challenge d’Ashe pour gagner le nouveau skin d’Ashe

Jusqu’au 9 mars dans Overwatch, vous pouvez gagner le skin Mardi Gras Ashe en gagnant des matchs et en regardant sur Twitch.

À partir d’aujourd’hui, jouer Overwatch vous fera gagner des icônes de joueur, des sprays et le skin Mardi Gras Ahse en gagnant en Quick Play, Competitive Play et Arcade. Cela s’ajoute aux récompenses hebdomadaires régulières.

Ceux qui remportent trois matchs gagneront le Mardi Grashe et le Mardi B.O.B. Icônes de joueur. Si vous en gagnez six, vous obtiendrez également un Spray Masque Or, mais en remportant neuf vous récompenserez avec le nouveau skin.

Si vous regardez des streamers Twitch pendant ou entre les matchs, vous pouvez gagner jusqu’à six sprays uniques du Challenge Mardi Gras d’Ashe.

Regardez deux heures et vous obtiendrez le Spray King Cake Ball; regardez quatre heures et gagnez les sprays Semlor et Beads; et si vous regardez un total de six heures, vous repartirez également avec le Rex, Red Death et Carnival Sprays.

Tout cela commence aujourd’hui.

Aujourd’hui également, le premier mode expérimental du jeu, triple dommage, est devenu opérationnel. Le mode expérimental fonctionne de manière similaire au royaume de test public, car il permet aux joueurs de tester les changements prévus sur toutes les plates-formes avant d’être mis en jeu en direct.

