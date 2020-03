Les joueurs en ligne d’EVE se réunissent virtuellement pour regarder l’opéra spatial EVE créé par des fans

Le week-end dernier, l’équipe de la communauté EVE Online a organisé une soirée de visionnage Twitch pour aider les joueurs d’EVE à éviter l’ennui lié à l’isolement de COVID-19. Le flux était un marathon d’une série de machinima appelée «Clear Skies», bien-aimée dans la communauté EVE. CCP Convict, l’un des responsables de communauté d’EVE, a organisé l’événement aux côtés du créateur et star de la série Ian Chisholm.

“Clear Skies” est un opéra spatial raconté dans l’univers d’EVE Online, à la suite de l’équipage du navire titulaire, un cuirassé de classe Minmatar Tempest. L’équipage de Clear Skies se met dans et hors de pas mal d’ennuis pendant l’aventure, et Chisholm raconte une histoire très convaincante sans trop de jargon spécifique EVE inutile.

La vidéo originale de machinima a fait ses débuts en mai 2008 et présente une combinaison de séquences de gameplay d’EVE Online et de personnages du moteur Source de Valve se tenant dans des scènes à l’intérieur de divers vaisseaux spatiaux. La version originale de «Clear Skies» a été bien accueillie par la communauté croissante d’EVE, téléchargée plus de 20 000 fois au cours des 48 premières heures. La série s’est améliorée au fil du temps, Chisholm utilisant un logiciel de suivi de mouvement et obtenant même de l’aide des créateurs du jeu vidéo NeoTokyo, qui a permis à Chisholm d’utiliser les fichiers de texture haute résolution de leur jeu pour créer des visuels vraiment impressionnants.

Plus d’un millier de joueurs d’EVE Online ont rejoint le marathon le dimanche après-midi pour célébrer la série et obtenir des liens sociaux indispensables. Après la fin de la série de deux heures et demie, Chisholm a rejoint CCP Convict pour une session de questions / réponses en direct, où il a annoncé à une foule extrêmement excitée que “Clear Skies 4” était actuellement en préparation.

“Clear Skies” reste un témoignage de la créativité et de l’amour que les joueurs d’EVE Online montrent régulièrement pour leur passe-temps partagé. De nombreux fans de la série à travers le monde attendent maintenant avec impatience le prochain épisode, pour voir ce qui arrive à l’équipage de Clear Skies et pour voir quelles innovations Chisholm a inventées en huit ans d’absence.

G / O Media peut recevoir une commission

.