les joueurs mettent 10 ans pour relever le plus grand défi

Halo: Reach Il est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur jeu de la franchise. L’opinion, bien sûr, se prête à un débat approfondi, mais personne ne peut nier que c’était l’un des meilleurs jeux qui a été mis au jour sur la Xbox 360. Il s’avère que le titre acclamé de Bungie suscite à nouveau la conversation parmi la grande communauté Halo bien un groupe de joueurs a relevé un défi que personne d’autre ne pourrait relever en une décennie.

Si vous étiez un membre actif de la communauté Halo: Reach, vous vous souviendrez sûrement que, sur la scène de la mission “Lone Wolf”, il y avait un plate-forme qui a caché une statue de Master Chief. Cependant, pour observer l’œuf de Pâques, il fallait mourir et accéder au “Mode Cinéma”, à partir duquel il était possible de se déplacer librement à travers le niveau jusqu’à atteindre la plate-forme mentionnée. Dans la vidéo suivante, vous pourrez l’observer en détail:

Autrement dit, il n’y avait aucun moyen d’arriver à cet endroit avec un personnage pendant la mission, ou du moins c’était ce que nous pensions tous. Il s’avère que plusieurs joueurs de la chaîne YouTube Termacious Trickocity tentent l’exploit depuis 10 ans, et il y a seulement quelques jours. ils l’ont finalement compris. C’était un défi titanesque, évidemment, car ils devaient trouver comment survivre aux vagues infinies d’ennemis et atteindre la plate-forme.

“Lone Wolf” a été conçu pour que votre personnage meure en quelques minutes, comme l’histoire l’exige. Pour cette raison, le soldat commence sa dernière aventure avec des munitions limitées et des ennemis apparaissant partout. Dans une interview avec Polygon, ils mentionnent qu’il y a 10 ans, ils voyaient cela comme une cible pratiquement impossible, et malgré les efforts de divers utilisateurs au cours des années suivantes, Ce n’est qu’en 2019 qu’ils ont franchi une étape importante pour y parvenir.

Une équipe de joueurs, jouant en coopération, a trouvé un moyen de à bord des navires Covenant et profitez de votre visite pour atteindre les zones “interdites” de la scène. Avec une grande coordination et un bon timing, c’était la clé qui leur a permis d’atteindre la plate-forme et d’observer de près la statue de l’emblématique Master Chief. Heureusement, ont partagé l’ensemble du processus qu’ils ont suivi pour y parvenirVous pouvez donc suivre le guide et l’essayer en compagnie de deux autres personnes.

Comme c’est la dernière mission du jeu et que le personnage principal, Noble Six, est destiné à mourir, il n’y a pas d’accès aux points de contrôle, vous n’avez qu’une vie, il n’y a pas de réapparition et les munitions sont limitées. La pluie constante de balles, d’aiguilles et de plasma provenant des vagues infinies d’ennemis a rendu chaque tentative beaucoup plus difficile. 10 ans d’essayer c’est long, mais le défi m’a poussé à continuer“, a déclaré Aaron Sekela, l’un des participants.

