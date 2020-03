Les joueurs ne seront pas en mesure d’acheter et de vendre des cartes dans Artifact 2.0

Capture d’écran: Valve

L’une des choses les plus intéressantes à propos d’Artefact est que vous pouvez acheter et vendre des cartes sur le marché Steam. C’était l’un des aspects les plus controversés du jeu, et Valve dit qu’il s’en débarrasse.

Dans un nouveau billet de blog sur Steam, Valve a présenté ses plans actuels pour relancer le jeu et lancer la bêta Artifact 2.0. Cela comprendra l’élimination de l’option d’achat et de vente de cartes individuelles, ainsi que la modification du fonctionnement de certains aspects fondamentaux du jeu. «Nous nous sommes également efforcés de rendre le jeu plus facile à récupérer», a écrit la société. “Nous ne vendons pas de cartes, donc vous ne ferez pas face à un adversaire avec un jeu empilé.” Au lieu de cela, Valve dit qu’il envisagera de monétiser d’autres aspects du jeu: “Nous avons quelques idées sur ce que nous aimerions vendre, mais aucun d’entre eux n’est des cartes / packs.”

Artifact a été lancé pour la première fois en novembre 2018, et contrairement à Hearthstone de Blizzard ou Gwent de CD Projekt Red, il permet aux joueurs d’acheter des cartes les uns des autres. Cela a réduit beaucoup de chance et de frustration liés à essayer d’obtenir les cartes spécifiques que vous vouliez dans des packs individuels, mais cela a également conduit certains joueurs à acheter instantanément les meilleurs decks et à écraser la compétition.

Le marché était également sujet à des chocs violents et à des ralentissements, à mesure que de nouvelles stratégies étaient conçues et que de plus en plus de packs s’ouvraient et inondaient le marché de copies supplémentaires. Ce marché chargé est l’une des choses que le concepteur d’artefact Richard Garfield a blâmé pour l’échec du jeu à garder les gens à jouer.

Selon la feuille de route approximative de Valve à l’avenir, Artifact 2.0 est actuellement encore en cours de test interne. Plus tard, la société commencera à envoyer des invitations à une version bêta fermée avant de finalement l’ouvrir à tout le monde, puis à la relancer officiellement. Valve n’a pas mentionné de dates réelles pour que tout cela se produise, bien que dans le blog, la société espère que les choses bougeront plus vite qu’avec Dota 2. Ce jeu est resté en version bêta pendant près de deux ans.

