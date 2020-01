Les joueurs ont maintenant dépensé un milliard de dollars sur les jeux pour smartphones de Nintendo

De nouvelles données provenant du site de renseignement de l’App Store Sensor Tower ont révélé que la bibliothèque de titres de smartphones de Nintendo a maintenant généré plus d’un milliard de dollars de dépenses des joueurs.

Le chiffre combine les totaux de six matchs – Héros de Fire Emblem, Animal Crossing: Pocket Camp, Dragalia perdu, Visite de Mario Kart, Super Mario Run, et Dr. Mario World – qui ont d’ailleurs accumulé 452 millions de téléchargements dans le monde.

La majorité de ces revenus – 656 millions de dollars, soit 61% du total général – proviennent de Fire Emblem Heroes, ce qui en fait confortablement le plus gros succès des efforts mobiles de Nintendo jusqu’à présent. Vous pouvez voir comment les autres s’empilent dans le tableau ci-dessous:

Selon Sensor Tower, 54% du total du milliard de dollars a été généré dans le pays d’origine de Nintendo, le Japon (soit 581 millions de dollars); les États-Unis ont le deuxième plus grand total de dépenses des joueurs avec 29% (316 millions de dollars). En fait, seuls Mario Kart Tour et Super Mario Run ont inversé cette tendance en générant plus d’argent aux États-Unis qu’au Japon; tous les autres jeux ont mieux performé dans ce dernier.

Donc, la prochaine fois que quelqu’un vous demandera pourquoi Nintendo fabrique des jeux sur smartphones ces jours-ci, vous savez où les diriger. Des trucs impressionnants.

