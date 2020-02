Les joueurs porteront une carte CS: GO emblématique à Fortnite: Battle Royale

Counter-Strike: Global Offensive a plusieurs cartes qui sont considérées comme parmi les meilleures par les fans de FPS. Sans aucun doute, l’un des plus emblématiques est Dust2. Son importance est telle que la communauté était agacée lorsque Valve l’a retiré de son jeu, mais heureusement, il est revenu avec une refonte bien reçue.

Maintenant, Dust2 se prépare à aller au-delà du monde de Counter-Strike: Global Offensive, alors qu’un groupe de joueurs a travaillé pour le recréer et le porter à Fortnite. C’est vrai, Team Evolve a lancé un projet pour rendre Dust2 jouable dans Battle Royale of Epic Games.

La carte a été parfaitement recréée avec tous ses détails, tels que ses élévations, ses plates-formes, ses portes et même sa végétation. Les modders veulent partager leur travail avec toute la communauté, ils ont donc assuré que Dust2 arrivera bientôt à Fortnite.

Team Evolve partagera le code de la carte sur votre compte Twitter tout au long de la journée. En attendant, je vous laisse quelques images et une vidéo qui montre un jeu de Battle Royale dans Dust2.

Poussière 2 à Fortnite

Lâcher DEMAIN … #Fortnite #csgo pic.twitter.com/WDOK9zJY4P

– Team Evolve (@teamevolvefn) 13 février 2020

La poussière 2 à Fortnite arrive bientôt … #Fortnite #csgo pic.twitter.com/siRKrqJ1JU

– Team Evolve (@teamevolvefn) 12 février 2020

Ce n’est pas la première fois que nous voyons une recréation de ce type, car un autre passionné a pris la populaire carte Nuketown de Call of Duty to Battle Royale. Le lancement de la nouvelle saison Fortnite se rapproche de plus en plus et il y a ceux qui croient qu’il y aura un nouveau matériau de construction.

D’autre part, en raison d’une erreur dans la boutique de jeux, Epic Games a donné une récompense aux joueurs sélectionnés. La société a également fait de son mieux pour résoudre cette erreur de jeu ennuyeuse dans le passé.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

