Les joueurs professionnels de Free Fire reconnaissent avoir affronté le machisme

Bien que le jeu soit une activité pour tout le monde, la réalité est qu’il y a ceux qui le considèrent à tort comme une activité pour les hommes. Heureusement, au cours des dernières années, plusieurs filles ont montré que c’était une industrie sans distinction de genre, bien qu’elles aient dû faire face au machisme. Cela nous a été dit par quelques joueurs qui le cassent dans la Free Fire League en Amérique latine.

Nous parlons de Wendoline «Belcebú» Comparan et Eypril «Orellana» Arrieta, une paire de joueurs latino-américains représentant Top Hard Esports dans la saison en cours de la saison de la Ligue latino-américaine de tir libre.

Dans une récente interview avec LEVEL UP, Orellana et Belcebú nous ont parlé un peu de leur expérience sur la scène compétitive du Free Fire. La première chose qu’ils ont clairement établie, c’est qu’ils ont connu de bons moments, en particulier les débuts de la saison, qui se sont démarqués par une stratégie agressive.

Malheureusement, tout n’a pas été du miel sur des flocons et pour le moment, ils ont fait face à des commentaires machos. Dans le cas de Belcebú, ce qui précède l’a motivée à prouver qu’elle a gagné la place qu’elle occupe sur la scène.

“Dans mon cas, ils m’ont dit certains commentaires qui ne sont pas si mauvais mais s’ils font mal, avec le temps j’ai décidé de mieux ignorer et faire de mon mieux pour prouver le contraire de ce qu’ils ont dit”, nous a expliqué le joueur.

D’un autre côté, Orellana a souligné que les commentaires négatifs envers elle et son partenaire ne provenaient pas uniquement des hommes. En fin de compte, cela ne l’a pas découragée non plus et a travaillé pour démontrer son talent.

“Lorsque nous avons commencé à jouer pour la première fois, nous avons subi de nombreux commentaires négatifs, il convient de noter que non seulement les hommes mais aussi les femmes, puis ignorer et continuer à s’entraîner pour démontrer ce dont nous sommes capables”, a-t-il déclaré.

Si vous ne suivez pas la compétition, nous vous disons que Belcebú et Orellana se sont distingués comme 2 des meilleurs joueurs de la ligue, réalisant la majorité des pertes des 58 éliminations de leur équipe. Grâce à ces bonnes performances, Top Hard Esports a connu un excellent tournoi et dort aujourd’hui en tant que leader du Groupe A.

Inspirer les générations futures

Bien qu’Orellana et Belcebú ne soient pas les premières femmes à se démarquer dans le jeu compétitif, leurs bonnes performances dans un jeu aussi populaire que Free Fire ont le potentiel d’inspirer de nombreuses filles. C’est pourquoi nous leur demandons ce qu’ils recommanderaient à ceux qui souhaitent suivre leurs traces dans le monde du jeu professionnel.

Les conseils d’Orellana n’étaient pas très différents de ce qu’elle a fait pour se démarquer sur la scène compétitive: s’entraîner beaucoup. Cela ne devrait surprendre personne, car c’est ce qui lui a permis de devenir un professionnel d’un jeu qu’il n’aimait pas du tout au départ, mais celui qui a continué à jouer à l’invitation de ses camarades de classe. Enfin, il a souligné un problème clé: qu’ils ont confiance en ce qu’ils font.

Le conseil que Belcebú a partagé n’était pas très différent: “N’ayez jamais peur, ne vous sous-estimez pas et pratiquez toujours beaucoup, améliorez les erreurs que vous pourriez avoir et donnez toujours le meilleur de vous-même.”

Si vous êtes intéressé à voir le talent de Belcebú et Orellana, vous pouvez le faire ce week-end le dernier jour de la phase régulière de la Free Fire League en Amérique latine. Les affrontements du Groupe A, dont Top Hard Esports fait partie, auront lieu le samedi 7 mars à 17h00, heure de Mexico.

