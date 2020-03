Les joueurs résolvent enfin le puzzle de Destiny 2 âgé de deux ans

Capture d’écran: Bungie

Le jeu de réalité alternative Rasputin Chamber Puzzle (ARG) de Destiny 2 a été découvert en 2018, et une partie de celui-ci a tellement déconcerté les joueurs qu’ils ont dû forcer la solution, résolvant le puzzle en quelques jours mais sans bien comprendre toutes les pièces. Autrement dit, jusqu’à la semaine dernière.

Le puzzle a été introduit dans l’extension Warmind de Destiny 2 et obligeait les joueurs à trouver une série de chiffres qui pourraient être utilisés pour décoder un message. Il y avait six chiffres en tout, mais le troisième qui se rapportait à une série d’indices de diamants dans le bunker n’a jamais été tout à fait compris. Au lieu de cela, les joueurs ont simplement effectué une analyse de chiffrement pour inverser la phrase après avoir trouvé le reste des indices. Ils ont ensuite pu décoder le message spécial résultant en un ensemble de coordonnées menant les joueurs à une cache du monde réel cachée dans les bois contenant une lance et des pièces Warmind.

Comme l’IGN l’a repéré vendredi dernier, les joueurs Javano et Bachmanetti ont finalement reconstitué correctement le chiffre «MÉCANISÉ». Les joueurs ont spéculé pendant longtemps que les indices de diamant pour le chiffre pourraient être connectés à une arme, et Javano avait déjà le pressentiment que cette arme devait être Sleeper Simulant, le fusil de fusion exotique populaire ajouté dans Warmind. Il n’a pas fallu longtemps à Javano et Bachmanetti pour réaliser que le réticule Simulant correspond parfaitement à la forme du diamant.

“Attendez, j’ai une idée”, a écrit Bachmanetti sur le chat. “Quelqu’un doit l’avoir essayé.” Ils se sont chargés dans le jeu et deux minutes plus tard, ils sont revenus. “Résolu”, ont-ils écrit. “Je ne plaisante pas non plus.”

Le réticule de Sleeper Simulant, en plus d’être en forme de diamant, a une série de tirets à gauche et à droite. Lorsque le joueur regarde vers le bas le panneau d’avertissement de Clovis Bay, ces tirets finissent par souligner une série de lettres qui forment la phrase chiffrée «MÉCANISÉ».

Bien que le trésor auquel il a finalement abouti soit révolu depuis longtemps, arriver à résoudre correctement un morceau de l’un des puzzles les plus compliqués de Destiny 2 des années après le fait doit se sentir comme sa propre sorte de récompense spéciale.

.