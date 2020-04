Les joueurs utilisent Tinder pour aller à des dates dans Animal Crossing: New Horizons

Les rencontres entre amis ou même les rendez-vous entre étrangers ont subi une diminution causée par le coronavirus (COVID-19). Cependant, cela n’a pas empêché de nombreux joueurs qui continuent de rechercher des expériences interpersonnelles à travers des applications de rencontres, ce qui a aidé de nombreux à accepter une réunion dans Animal Crossing: New Horizons.

Selon les informations de Polygon, de nombreux joueurs ont utilisé l’application mobile pour trouver des dates Tinder comme moyen de trouver des partenaires ayant des intérêts similaires. Celui-ci, au-delà de trouver l’amour, vise à établir une relation virtuelle afin de visiter les îles des 2 intéressés.

Au cas où vous l’auriez manqué: Malheureusement, l’importation d’Animal Crossing: New Horizons est interdite en Chine pour des raisons politiques.

Sur le site, il est indiqué que certains joueurs ont modifié leur biographie de Tinder avec des détails d’Animal Crossing: New Horizons (comme le fruit endémique de leur île) ou également leur photographie avec des images du jeu pour faciliter la recherche de couples à la recherche d’une expérience virtuel. Cela, selon certains utilisateurs, a même augmenté leur taux de couplage réussi.

J’ai remplacé toutes mes photos d’amadou par des captures d’écran de croisement d’animaux et j’ai immédiatement commencé à obtenir 3 fois plus de matchs wtf

– råt ’(@bryce_flury) 4 avril 2020

Un exemple est celui de Sam, une fille qui vient d’entrer dans le monde d’Animal Crossing et qui a visité l’île de son partenaire qu’elle a trouvée à Tinder, un garçon qui l’a surprise en lui donnant un sac avec 63 000 cloches à utiliser pour payer. vos dettes sur votre île.

Animal Crossing a déclenché des interactions au-delà de l’amour

Compte tenu de la nature désintéressée du jeu et de l’approche de collecte que beaucoup le proposent, il est normal que certains utilisateurs utilisent ces citations pour profiter et bénéficier de l’interaction sociale à domicile.

Les articles apparaissent périodiquement dans le titre et varient de façon aléatoire, ce qui signifie qu’aller dans d’autres îles représente une opportunité d’acquérir des choses qu’une personne possède et une autre non. Cela dit, ces rencontres sont souvent frugales, car les utilisateurs, plutôt que d’aller chercher l’amour, trouveront ce qu’ils attendent. «Nous avons principalement pêché et il a obtenu les pommes qu’il voulait. Malheureusement, cela n’a pas duré longtemps, je dirais qu’il a été là pendant probablement une demi-heure. Peut-être qu’il voulait juste de moi pour mes pommes », a déclaré Madeline à Polygon.

Mais il y a aussi place pour des démonstrations d’affection

Malgré ce qui précède, on trouve parfois une bonne amitié, comme dans le cas de Chelsey, qui a acheté une console après son rendez-vous l’a invitée au jeu et lui a dit que si elle achetait Animal Crossing: New Horizons, elle ne la quitterait jamais seul. Chelsey a acheté le jeu et depuis lors, les 2 ont visité et envoyé des cadeaux.

Moi et un gars avec qui je correspond sur Tinder ont eu un rendez-vous avec Animal Crossing <33 pic.twitter.com/s8hDoYXqHd

– Heaven Leigh (@starheavenly) 8 avril 2020

Il y a aussi des utilisateurs qui sont chargés d’offrir des expériences inoubliables aux couples, comme Lady_Brittany_, qui a dit à Polygon qu’il avait construit des scènes romantiques sur son île pour que les gens puissent profiter de leur séjour sur l’île.

Amusez-vous avec des amis!

Enfin, j’ai un moyen de retirer les photos de mon interrupteur – plus à venir!

Galaxy Garden avec Holly et ses amis

Lynette et moi froid

Brandon, Mike et moi piégons Chris lors de sa fête d’anniversaire!

De tels souvenirs amusants avec ce jeu incroyable #AnimalCrossingNewHorizons pic.twitter.com/1WZ5m9x2VN

– Lady Brittany 🧜◓ ⚯͛ (@Lady_Brittany_) 11 avril 2020

Que pensez-vous de cette combinaison de Tinder avec Animal Crossing: New Horizons? Souhaitez-vous participer à une date sur le simulateur Nintendo? Dites-le nous dans les commentaires.

Décidément, Animal Crossing: New Horizons a été une excellente option pour s’échapper dans un monde virtuel étranger, qui est pris comme une bouffée d’air frais au milieu de tant de problèmes causés par le coronavirus, ce qui explique en partie le grand succès du titre. La personnalisation est quelque chose qui améliore les qualités du jeu.

Animal Crossing: New Horizons est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

