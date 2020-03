Les joueurs vénézuéliens continuent de «farmeando» pour obtenir un meilleur revenu

Cela fait presque 3 ans que nous avons parlé de la façon dont les joueurs vénézuéliens ont fait un revenu supplémentaire ou constant grâce au “farmeo” dans les jeux en ligne. Le temps a passé et la situation n’a pas changé, car les jeunes continuent de compter sur cette activité pour obtenir de l’argent qui leur permette de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur foyer.

Une récente enquête de la BBC a révélé des informations actuelles sur le statut du “farmeo” au Venezuela, une activité qui est passée du statut de complément à celui d’emploi à temps plein pour certains joueurs, qui obtiennent un meilleur salaire pour ce qu’ils font que dans un travail commun Selon les informations, les jeux qui sont utilisés dans le pays sud-américain pour “cultiver” sont World of Warcraft, RuneScape et Tibia, tous des expériences en ligne dans lesquelles il est possible d’obtenir des objets spéciaux avec les ressources obtenues après de longues journées de jeu. .

Joueur “fermier” à Caracas. Image: Wil Riera | Bloomberg

Comme vous le savez, il existe tout un marché et des canaux commerciaux pour négocier les ressources et les objets obtenus dans ces jeux et les joueurs vénézuéliens qui y sont dédiés y ont trouvé une option intéressante, d’autant plus que le salaire est en dollars et il y a des cas dans lesquels une moyenne 4 heures par jour se traduisent par 40 USD par mois, ou si vous passez plus de temps, vous pouvez obtenir jusqu’à 120 USD par mois. En ce sens, les joueurs interrogés par le site, ont déclaré qu’en moyenne, les emplois locaux offrent 50 USD par mois, donc le “farmeo” est plus rentable, en plus d’avoir un plus grand contrôle de leur travail et de leur temps et de leur organisation Ils s’y consacrent.

Un black-out peut tout gâcher

Enfin, la recherche aborde également les inconvénients de ce type d’activité, comme le confinement dans des espaces dédiés au “farmeo” et le manque d’interaction sociale qui en résulte, ainsi que la présence de facteurs défavorables, tels que les défaillances de la lumière ou du service Internet , qui gâchent des heures de jeu inversées.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.