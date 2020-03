Les joueurs veulent recréer le monde entier dans Minecraft et ont besoin de votre aide

La franchise Microsoft Minecraft donne aux utilisateurs la liberté de recréer n’importe quoi dans Minecraft. Jusqu’à présent, l’un des projets les plus ambitieux de ce titre est la recréation de monuments ou de villes entières, qui révèle l’intérêt des acteurs à créer un monde virtuel identique à la réalité. Mais le porter complètement à Minecraft est une tâche titanesque qui prendrait beaucoup de temps. Cependant, un utilisateur a lancé ce projet et a invité tous les acteurs du monde à y contribuer.

À travers une vidéo sur son compte YouTube, le joueur PippenFTS a pris l’initiative de recréer le monde entier dans Minecraft à l’échelle 1: 1, c’est-à-dire de la même taille que dans la vraie vie.

Au cas où vous l’auriez manqué: Minecraft est l’un des jeux candidats pour entrer dans le Hall of Fame du jeu vidéo.

Cette tâche sera possible grâce à quelques mods

La hauteur maximale autorisée par Minecraft est de 255 m, ce qui ne permettrait pas de représenter les endroits les plus hauts de la Terre. Cependant, grâce au mod Cubic Chunks, il est possible de générer des cubes de 16 m de long, de large et de haut, qui vous permettront ensuite de recréer le point le plus haut du monde et de le représenter sans échelle mineure.

Travailler dans toutes les régions manuellement, cube par cube, serait une mission presque impossible. Mais ce problème a été résolu à l’aide du mod Terra 1-1, qui reprend les informations de fichiers cartographiques tels que Google Maps, permettant de générer une réplique du monde, avec des détails de relief, de boisement et même de météo, ce qui assure une version très fidèle du monde. dans Minecraft.

La tâche requiert la contribution de tous

Mais cela ne s’arrête pas là, car le monde généré par ces 2 outils essentiels est loin d’être identique au réel. Malgré le fait que Terra 1-1 ait généré un monde similaire à celui dans lequel nous vivons, la vérité est qu’il ne le rend pas riche en détails. Ainsi, par exemple, des monuments comme les pyramides d’Égypte ne sont pas correctement définis et les villes n’ont pas de bâtiments.

Pour cette raison, PippenFTS a invité des joueurs de Minecraft du monde entier à rejoindre la cause et à contribuer ensemble pour donner des détails à ce monde. La façon de le faire est simple, car chaque joueur doit installer le mod et choisir les endroits qu’il veut recréer dans le jeu. Ainsi, vous devez vous rendre dans la région souhaitée en entrant les coordonnées et commencer à construire.

On s’attend à ce que chaque joueur ait des informations uniques après avoir édité le monde dans son jeu. Donc, après qu’il y ait différents joueurs avec différents endroits construits, une tentative sera faite de les rassembler tous grâce à un mod d’édition dans le même monde qui contient tous les ajouts de chaque utilisateur participant et ainsi, ensemble, forment le monde virtuel.

Le projet a été lancé il y a quelques jours et a généré une réponse impressionnante de la communauté des constructeurs Minecraft. Pour coordonner les efforts, un serveur Discord a été créé qui, au moment de la rédaction de la note, le 27 mars, compte déjà plus de 39 000 membres et la vidéo a été visionnée plus de 5 millions de fois. Pour commencer cette belle tâche, PippenFTS sera en charge de recréer la ville dans laquelle il vit, Seattle, en mode créatif.

Pour faire partie du projet et commencer à construire dans la réplique du monde, il est nécessaire d’avoir Forge et les modules Cubic Chunks et Terra 1-1, PippenFTS mentionne qu’il suffirait d’utiliser MultiMC pour exécuter le titre. Donc, vous devez suivre les étapes mentionnées par le joueur autour de la marque 4:40 de la vidéo.

Étapes pour entrer dans le monde à grande échelle de Minecraft

Créez une instance 1.12.2 dans Forge.

Chargez les mods requis dans le jeu (ceux liés à Cubic Chunks et Terra 1-1).

Créez un nouveau monde et changez le type en “Planète Terre”.

Entrez les coordonnées du lieu à construire (latitude et longitude), ainsi que la hauteur estimée. Il est important de dire que chaque nombre doit avoir 5 décimales.

L’endroit où vous êtes apparu est celui correspondant aux coordonnées, vous pouvez donc commencer à construire.

Nous vous laissons avec la vidéo ci-dessous.

Êtes-vous intéressé à participer ensemble à ce projet? Pensez-vous que la communauté peut recréer et détailler le monde entier? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous en profitons pour vous dire qu’en raison de la suspension des cours pendant la pandémie, de nombreux joueurs sont allés à Minecraft pour recréer leurs écoles. Si vous envisagez de démarrer un projet comme celui-ci, alors vous pourriez être intéressé à le faire avec ce mod et à une échelle réelle, de sorte que peut-être un jour, il puisse être ajouté à la version du monde réel dans Minecraft. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à ce titre si vous consultez cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.