Les joueurs veulent un remboursement suite à l’annulation de l’assistance en ligne – HITC

Les joueurs veulent un remboursement pour Rocket League après l’annonce de l’annulation du support en ligne pour Linux.

Bien qu’il existe une alternative anime à la FIFA appelée Captain Tsubasa Rise Of New Champions, Rocket League est considérée par beaucoup comme la meilleure alternative de jeu de football depuis quelques années. Malheureusement, pour Linux et MacOS, un correctif est en cours de déploiement par Psyonix qui annulera le support en ligne. Bien que ce soit une nouvelle dévastatrice pour ceux qui jouent sur ces plateformes, ce qui est encore pire, c’est que les remboursements semblent continuer d’être rejetés.

Rocket League: Quand le support en ligne pour Linux et Mac est-il annulé?

Le support en ligne de Rocket League sur Linux et Mac sera annulé en mars.

Psyonix publiera un correctif pour ces versions spécifiques début mars et ce téléchargement mettra fin aux fonctionnalités en ligne du jeu.

En ce qui concerne les raisons de la suppression du support en ligne, Psyonix a fourni l’explication suivante:

«Alors que nous continuons à mettre à niveau Rocket League avec les nouvelles technologies, il n’est plus viable pour nous de maintenir la prise en charge des plates-formes macOS et Linux (SteamOS). En conséquence, le correctif final pour les versions macOS et Linux du jeu sera en mars.

Bien que cette nouvelle soit décevante, Psyonix note que les fonctionnalités hors ligne telles que les correspondances locales et l’écran partagé continueront de fonctionner.

Ils ont également fourni une liste utile de fonctionnalités qui continueront de fonctionner et cesseront de fonctionner après la publication du correctif de mars.

Les fonctionnalités hors ligne qui continueront de fonctionner sont les suivantes:

Matchs locaux

Lecture sur écran partagé

Garage / Inventaire (Vos articles existants ne seront pas supprimés de votre inventaire)

Statistiques de carrière

Replays

Cartes des ateliers Steam (à télécharger avant le patch final)

Packs de formation personnalisés (à télécharger avant le patch final)

Les fonctionnalités en ligne qui ne fonctionneront plus incluent:

Comment obtenir un remboursement pour Rocket League

Psyonix avait posté sur Reddit que les joueurs Linux pouvaient demander un remboursement pour Rocket League en soumettant un ticket via le site Web d’assistance officiel du jeu.

Cependant, les utilisateurs d’un autre forum Reddit se sont plaints que le studio a depuis lors dit aux gens de faire des demandes de remboursement via Steam. Et ces mêmes personnes ont suggéré que Steam refusait de rembourser.