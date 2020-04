Les jours de jeux gratuits Xbox One sont de retour avec trois titres que vous pouvez télécharger dès maintenant

Une offre disponible pour les utilisateurs Xbox Live Gold et ceux qui possèdent le Xbox Game Pass Ultimate.

Le retourjours de jeu gratuitssur Xbox One! Dans les prochaines dates,Abonnés Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass UltimateVous pouvez profiter de trois matchs en entier et sans frais supplémentaires. Trois propositions très variées quipeut être téléchargé gratuitement dès maintenant, dont The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited se distingue par ses deux semaines de jeu gratuit, qui coïncident avec la première du prologue gratuit de Greymoor.

Pour commencer, nous avons deux titres sportifs très variés, avec des propositions pour tous les goûts. D’une part, WWE 2K20, le dernier épisode de lutte de 2K Games plein de superstars et de combattants de la marque; et de l’autre, Monster Energy Supercross 3, avec toute l’excitation de courir le championnat officiel Monster Energy AMA Supercross. L’un et l’autre peuvent être appréciés gratuitement dans leur version complètejusqu’au 5 avril. Allez, un week-end entier pour les essayer.

En échange,The Elder Scrolls Online augmente encore l’offre avec deux semaines complètesjeu gratuit pour tout le monde, car hier donne 1jusqu’au mardi 13 avril. Un bon moment pour créer un personnage, percer les mystères de Tamriel et profiter du prologue Greymoor dans ce MMORPG Bethesda populaire sur la saga The Elder Scrolls.

Bien sûr,les trois jeux seront disponibles à la ventependant leur période de jeu gratuit, pour ceux qui veulent continuer les jeux au-delà de ces jours. Si vous voulez en savoir plus sur les jeux, vous avez ici l’analyse de WWE 2K20 et l’analyse de The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited. Et si cela ne suffisait pas, nous vous rappelons que les deux premiers Games With Gold pour avril sont déjà disponibles.

