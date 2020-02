Les lecteurs de Famitsu veulent le DLC Pokémon Sword and Shield

Cela fait plusieurs semaines qu’il a été annoncé, lors du dernier Pokémon Direct, le Pass d’extension pour l’épée et le bouclier Pokémon, mais la controverse générée autour de lui reste plus vivante que jamais. Quelque chose sur ce que, depuis l’écriture de NextN, nous avons fait écho à la mi-janvier. Cependant, au-delà des côtés possibles créés et des opinions formées sur ce titre aujourd’hui, nous devons parler de chiffres. Les chiffres qui émergent d’un intéressant enquête publié par un célèbre magazine Famitsu.

Comme nous l’avons déjà dit, l’annonce d’un DLC payant pour Pokémon Sword and Shield composé de deux nouvelles zones (l’île de l’armure et les neiges de la couronne) avec lesquelles continuer l’aventure dans la région de Gálar a soulevé une grande poussière de commentaires, pour et contre. Cependant, depuis le magazine Famitsu, ils voulaient faire la lumière, du moins en fonction de l’opinion de leurs lecteurs. Et ils ont lancé une enquête dans laquelle, directement, ils ont demandé aux joueurs s’ils envisageaient d’acheter, vraiment, a déclaré le laissez-passer d’extension. La réponse est plate, car 88% des répondants (on parle d’un échantillon de 900 lecteurs) prétendent avoir prévu d’acheter et de lire ledit contenu payant. Le montant restant prétend être indécis (10%) ou non l’intention de l’acheter (2%).

Nous vous rappelons que le pass d’extension Pokémon Sword and Shield est désormais disponible à la réservation via le Nintendo eShop, étant composé, comme nous l’avons déjà indiqué, de deux parties (lancement décalé) au prix de 29,99 € chacune . Pour tout cela, et nous allons à la chose vraiment importante, avez-vous l’intention d’obtenir ce contenu? Nous attendons vos commentaires au-delà des forums.

