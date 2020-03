Les légendaires stars de l’arcade de Midway dans leur propre documentaire

Insert Coin est le documentaire qui nous rapproche de cette pièce indispensable de l’histoire du jeu vidéo.

Un nouveau documentaire est né dédié à tous les fans de machines d’arcade qui veulent en savoir plus sur son histoire fascinante.Insérer une piècenous rapproche du monde des développeurs qui ont travaillé sur les titres de ces plateformes, commeJoshua Tsui, fondateur de Studio Gigante et développeur de franchises telles que Tony Hawk’s Pro Skater et Flight Night.

À propos de son histoire avecMidwayTsui se souvient de la façon dont tout a commencé. “Beaucoup de gens connaissent ces jeux, mais ils ne savent pas ce qui s’est passé derrière eux”, se souvient le créateur. Quand j’y ai pensé, eh bien, j’ai vécu cette période incroyable au milieu des années 90 à Midway, quand tout commençait “, a-t-il déclaré dans les déclarations recueillies par Ars Technica.

Le documentaire est né comme une pièce historique pour l’industrie“Franchement, j’ai été surpris qu’il n’y aurait plus eu de discussion sur Midway en général, une vue holistique du studio et comment tous ces jeux se rapportaient les uns aux autres. Je me suis dit: ‘Si je ne le fais pas, quelqu’un d’autre le fera.'” ” Après cinq ans de travail et une vaste campagne de financement enKickstarter, Insert Coin est déjà une réalité.

Si vous êtes un fan des machines d’arcade, vous pourriez être intéressé par connaître SEGA Arcade: Pop-Up History, un livre qui arrive dans un format dépliable avec des modèles incroyables deles arcades mythiques de SEGA. C’est une pièce indispensable pour les fans de jeux vidéo rétro et elle a également eu une belle campagne sur Kickstarter.

